Equo denuncia la "dejadez" del Gobierno local en las ayudas de la ITI

Equo Verdes Puerto Real ha lamentado que, una vez más, Puerto Real se haya quedado fuera de las ayudas de la ITI. La Junta de Andalucía ha seleccionado seis proyectos de ayuntamientos gaditanos como beneficiarios provisionales de la segunda convocatoria del Programa de Regeneración del Espacio Público Urbano (PREPU) a través de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de la provincia de Cádiz, entre las que no se encuentra Puerto Real.

Tras saberse la resolución, Equo Verdes se ha interesado por la puntuación obtenida por el municipio, que presentó un proyecto para reformar la calle Soledad y para la colocación de toldos en la calle De la Plaza por valor de cerca de un millón de euros.

Explica Equo que la Secretaría General de Vivienda instó a 25 ayuntamientos de la provincia a subsanar una serie de deficiencias que había en sus solicitudes, y que "Puerto Real se quedó fuera por no subsanar los errores de la solicitud. Al parecer el Ayuntamiento ni se molestó en hacer el trabajo", dice la portavoz de Equo en el Ayuntamiento, Vanesa Huerta.

El proyecto que el municipio presentó es el mismo que ya se había presentado en la anterior legislatura (Podemos y Equo) y que tampoco fue aceptado por la Junta de Andalucía, aunque en aquella ocasión quedó como suplente. "En esta convocatoria ni siquiera ha sido valorado, y la razón es que el Ayuntamiento del PSOE y de los andalucistas ha sido incapaz de subsanar las deficiencias administrativas de la documentación que presentaron", dice Equo.

Para el partido verde esto es "una prueba más de la incompetencia de un equipo de gobierno con muchas ínfulas, pero con muy poco recorrido, pendiente de sus luchas internas, de las fotos y de las redes sociales, pero que no tiene la preparación necesaria para gestionar y que, de no ser por la ayuda que le prestan administraciones del mismo color político, no sería capaz de sacar adelante ni un solo proyecto".

Elgrupo ecologista espera que, "al menos, sean capaces de invertir los 6 millones de euros que el anterior equipo de gobierno consiguió a través de los fondos EDUSI.”