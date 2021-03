Amaya busca en la Mancomunidad una defensa de las alcaldías al sector aeronáutico

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, dice no estar "dispuesta a permitir que la ciudad sufra otra sangría de empleos". Así lo manifestó tras el anuncio público expresado por el director de Operaciones de la compañía, el pasado 16 de febrero, y desde entonces "no he parado de llamar a todas las puertas posibles” para evitar que definitivamente la empresa adopte esta decisión.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz, David de la Encina, acudía este lunes a Puerto Real para abordar esta cuestión con la alcaldesa, y trazar un plan de acción coordinado con las Alcaldías integradas en ella. De la Encina ha reconocido “el liderazgo absoluto de Elena Amaya en la defensa del sector aeronáutico y en la reclamación de apoyo político de todas las instituciones, de la mano del comité y de la plantilla de la factoría”.

De este modo, en la próxima reunión que se celebre con todas las alcaldías de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía, se abordará, a instancias de la alcaldesa puertorrealeña, el apoyo firme de los municipios a la plantilla y la exigencia de una solución que no implique la pérdida de empleos.

Estos apoyos se sumarían a los ya expresados por el pleno de la Diputación Provincial que, auspiciada igualmente por Elena Amaya, aprobó una moción la pasada semana, en la que, además de manifestar su compromiso con la plantilla y con el sector espacial, solicitaba a la Junta de Andalucía su implicación creando líneas de diálogo, participando de manera equivalente a la que hace el Gobierno de España y culminando el plan estratégico del sector aeroespacial andaluz, "que lleva dos años de retraso".

La alcaldesa ha agradecido el respaldo tanto de Diputación como de ahora la Mancomunidad, y exige a la Junta de Andalucía que se implique y “se acuerde de todas las familias de la Bahía de Cádiz que pueden quedarse en la calle”.

"El gobierno autonómico –continúa la alcaldesa- tiene que responder al igual que lo está haciendo el gobierno central, que ha manifestado su compromiso con el Plan Tecnológico Aeronáutico ligado a los fondos de recuperación de la Unión Europea dotado con 185 millones de euros hasta 2024, y otros 150 millones en ayudas para financiar el mantenimiento y el refuerzo del sector”.

Por último, tras el encuentro en el que también ha participado el concejal de Hacienda, Rufino Morillo, Elena Amaya ha expresado que no tendrá “descanso alguno en la búsqueda de soluciones, para lo que voy a pedir, a rogar, a presionar, a exigir e incluso a suplicar a todas las administraciones, ya que son muchas las familias de la Bahía de Cádiz que pueden verse afectadas”.