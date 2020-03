Varios Centros de Mayores abren con normalidad pese al anuncio de cierre por el Coronavirus

El cierre de todos los Centros de Participación Activa de Mayores en toda Andalucía, anunciado este miércoles por al Vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, no ha llegado a todos los centros. El de Puerto Real, situado en la calle Teresa de Calcuta de la localidad, abría sus puertas con normalidad este jueves. Lo mismo ocurría en San Fernando, en el situado en la calle Doctor Fleming, y en el Centro de Participación de Trebujena.

"Por el momento no tenemos ninguna conformación oficial. Hemos escuchado al Vicepresidente pero nos hemos puesto en contacto con la delegación de Cádiz y nos han dicho que ya recibiremos instrucciones", explicaba la dirección del centro puertorreleño a este periódico, en el patio de un edificio repleto de mayores. También a la espera de instrucciones estaban en el centro isleño.

El mensaje de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, también vía twiter es claro: "Ante la alerta por #coronavirus anunciamos que se procederá al cierre de los 168 Centros de Participación Activa de titularidad autonómica. Sugerimos a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) el cierre de los 485 centros municipales y a los 90 privados que existen en #Andalucía #coronavirus".

Sin embargo, la preocupación de los mayores no era el contagio del Coronavirus sino el cierre de las instalaciones. "No sabía si venir. Vengo de las clases de gimnasia de otro centro y me he acercado por si estaba abierto. Así que voy a a desayudar", comentaba una de las mujeres usuarias del centro puertorrealeño.

Cafetería repleta y el trasiego habitual de un centro muy frecuentado por mayores, el de la Villa, en el que la preocupación real de los usuarios era el propio cierre. "En este centro hay alrededor de una treintena personas mayores, en muchos casos con pocos recursos y que viven solos, que todos los días comen en este centro por muy poco dinero. No sabemos cómo van a hacer ahora", expresaban los usuarios.

Tampoco tenían en el centro conocimiento de qué va a pasar con la plantilla de trabajadores o con los monitores contratado para las actividades, que en muchos casos son autónomos