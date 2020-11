Una obra de Miguel Heredia anuncia ya la Navidad de la Villa

La presentación del cartel de la Navidad 2020 en Puerto Real fue este viernes un reflejo de lo que será la fiesta de este año: poco público, mascarillas, distancia de seguridad y en un horario nada habitual. Cero parafernalias en un acto que habitualmente suele contar con cierto boato. Como mínimo una actuación por villancicos, que tampoco sonaron.

La tradición solo se mantiene en la imagen del cartel, una fotografía del puertorrealeño Miguel Ángel Heredia, que recoge una imagen de la escena del nacimiento del Belén que el pasado año creo José Luque, uno de los más veteranos maestros belenistas del municipio, y tío del autor de la fotografía.

Y es que, en la imagen ganadora del concurso, se encierra, además de la más pura estampa navideña, la tradición familiar de su autor. De un lado la imagen, que Miguel Ángel Heredia Luque aprendió a captar de la mano de su padre, el conocido fotógrafo puertorrealeño, Jesús Heredia León, que firmaba sus fotografías –muchas de ellas en las páginas de este periódico donde trabajado como corresponsal de Puerto Real- como Herga.

Esa tradición fotográfica, que también heredó su hermano, Jesús Heredia Luque, se desarrolló en Miguel Ángel “en movimiento”. Desde hace más de 30 años, trabaja como operador de cámara en la televisión local, Tele Puerto Real. De forma excepcional, Heredia Luque aparcó su cámara durante unos minutos para convertirse en protagonista de la noticia, al descubrir la imagen que anuncia la llegada de la Navidad junto a la alcaldesa, Elena Amaya.

Ya advirtió al inicio del acto el concejal de Cultura, Alfredo Fernández, que esta será una Navidad distinta, en la que se está trabajando por parte del Ayuntamiento para que, dentro de las limitaciones lógicas que la crisis sanitaria ha impuesto, la ciudad pueda disfrutar al máximo de una fiesta muy trastocada. Se empeñan en que la disfrute la ciudadanía y la aprovechen los comercios y hosteleros locales.

Lo confirmaba la alcaldesa, que durante su intervención recibía una inesperada llamada de, nada menos que "el Cartero Real". Tras una breve conversación llena de asombro, la alcaldesa transmitió un mensaje a los niños y niñas de Puerto Real. "Me dice el Cartero que no os preocupéis, que la magia de la Navidad volverá a estar presente, que de eso se encargan los Reyes Magos, que por supuesto van a venir a Puerto Real", dijo Amaya. Y dirigiéndose al concejal de Fiestas y a los técnicos municipales presentes en un acto dirigido solo a la prensa, dijo: "También me ha pedido las llaves de este este Centro Cultural porque quieren preparar aquí una sorpresa para los niños. No me quiere adelantar nada, pero se las dejamos, ¿verdad?", dijo la alcaldesa antes de felicitar Heredia por su obra.

Del programa se supo poco más que el encendido del alumbrado está previsto para el 4 de diciembre y que el pregón se realizará el 13 de diciembre en el Teatro Principal. Este año, la Asociación de Belenistas Ángel Carlier será quien se encargue de dar el pregón que ellos mismos organizan cada año. También serán responsables del Belén Municipal que dentro de poco se armará en el Centro Cultural San José y en el que están trabajando muchos de los miembros de la Asociación.