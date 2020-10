AxSí insiste en que Las Aletas vuelva al planeamiento municipal

En estos días, en los que de nuevo se vuelve a hablar del olvidado proyecto de LOGICA, con llamamientos a la unidad de acción para relanzar la idea, los andalucistas de Puerto Real también rescatan la propuesta que pusieron en la mesa hace también ya varios años. Alfredo Fernández, coordinador local de Andalucía Por Sí en Puerto Real, cree que hay que dejar a un lado “el humo y los cantos de sirena”. “Puerto Real tiene que decir que ya está bien. Nos han mareado y llevamos años demostrando una paciencia tremenda, aceptando un bloqueo en nuestros suelos que no podemos desarrollar. Hemos confiado, hemos sido generosos y el resultado ha sido desesperanzador. No podemos seguir confiando en proyectos que no salen, con las necesidades que tiene nuestro pueblo”, explica Alfredo Fernández.

AxSí reitera su deseo de que las hectáreas no afectadas por las protecciones medioambientales (Dominio Público Marítimo Terrestre) reviertan en el planeamiento municipal para poder disponer de ellas y ponerlas en carga con la intención de que signifiquen una oportunidad de futuro para la ciudad.

Los andalucistas aseguran que recuperar la gestión de las 127 hectáreas libres de afecciones en Las Aletas es “vital para el futuro de Puerto Real”, además de solicitar una compensación económica al Consorcio de Las Aletas por el tiempo que Puerto Real ha tenido estos suelos “secuestrados” sin poder hacer uso de ellos ni planificar o desarrollar ningún tipo de actividad en los mismos.

Por otra parte, la Coordinadora local de AxSí pone de manifiesto que el consejo rector de Las Aletas “tiene hoy por hoy dinero para invertir mientras que los vecinos de Puerto Real necesitan trabajo, recursos y generar riqueza”. Fernández ve “ilógico” que exista un organismo dedicado al proyecto sobre los suelos de Las Aletas “con mucho dinero guardado mientras que nuestros vecinos están pasando una crisis tremenda y nuestro pueblo necesita ayudas económicas urgentes. Si existen momentos en los que es necesario invertir desde lo público, esta crisis ha empezado a demostrar que este es uno de ellos”, asegura.