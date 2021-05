CGT llama a la movilización y retoma las concentraciones suspendidas por el comité de empresa

Algo más de un centenar de trabajadores de Airbus Puerto Real y su industria auxiliar se han concentrado este lunes en la puerta de la factoría de ‘El Trocadero’. Una concentración promovida por el sindicato CGT ya que las que se habían organizado por parte del Comité Interempresas suspendieron el pasado jueves para apostar por el diálogo y la negociación.

Entre las 11:45 y las 12:15 horas, coincidiendo con la segunda parada, se celebraba una asamblea en el exterior de la factoría porque “al interior no pueden entrar todos los compañeros de la auxiliares”. El delegado sindical de CGT en Airbus Puerto Real, Juan Antonio Guerrero, se dirigió a los trabajadores para manifestar la necesidad de, al menos, “mantener las movilizaciones que existían hasta el miércoles. Salir a la puerta a la hora del bocadillo es básico, y tenemos que mantenerlo”.

También propuso continuar con los paros, algo que se decidirá en próximas fechas, porque “no se puede entender que estemos en un ERTE del 50% porque no tenemos carga de trabajo y que se esté planteando abiertamente trasladar la carga de trabajo al Puerto y a Getafe”.

Guerrero llamó a la movilización bajo el convencimiento de que “esto o lo defendemos nosotros o no lo hará nadie”. Insistió en que la propuesta que han lanzado las federaciones de CCOO y UGT, junto con el Gobierno, “contempla en cierre de la planta de Puerto Real. Qué no nos tomen por tontos, que en el papel está plasmado que Airbus Puerto Real no tiene futuro”.

Lo que este lunes se sometió a votación y se aprobó por quienes participaron en la asamblea, es continuar con las concentraciones diarias a la hora del bocadillo, y decidir en ellas, si se llevan a cabo más movilizaciones y paros, que pretenden llevar también al CBC de El Puerto. Sobre la mesa está la convocatoria de huelga de trabajadores de Airbus en la Bahía, como la que finalmente se celebró el pasado viernes, hasta la convocatoria de huelga general en la provincia de Cádiz.

La asamblea de este lunes ha sido una muestra más de la división sindical que es y una realidad en Airbus Puerto Real. Por eso, hoy, algunos trabajadores han tomado la palabra para hacer un llamamiento a la unión de todos y "pelear todos juntos por mantener abierta la planta"