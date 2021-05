Elena Amaya: "El futuro de la planta de Airbus Puerto Real no se puede decidir en Madrid”

La alcaldesa de Puerto Real, la socialista Elena Amaya, ha salido este jueves a defender el empleo en Airbus Puerto Real y, sobre todo, el mantenimiento de la planta de la ciudad. “El PSOE de Puerto Real no se ha movido un milímetro. Para nosotros, el futuro del sector aeronáutico de la Bahía de Cádiz no se concibe si no es asegurando la actividad en la planta de ‘El Trocadero’, con inversiones en tecnología y carga de trabajo en el marco de los nuevos proyectos que la compañía tiene en cartera”, ha manifestado Amaya a este periódico.

La primera edil puertorrealeña dice posicionarse junto a los trabajadores y con el comité de empresa de Airbus Puerto Real. Se ha referido a la propuesta que el Gobierno y las federaciones sindicales de CCOO y UGT han realizado a Airbus, que califica de “muy positiva” en lo referente a los compromisos de empleo que se pueden alcanzar en el conjunto de Airbus España, pero entiende que “el futuro del sector aeronáutico en la Bahía de Cádiz se debe decidir en Cádiz y no en Madrid”.

Cree Amaya que la planta de Airbus Puerto Real “no debe ser moneda de cambio bajo ningún concepto” y que solo “viviendo y entendiendo las particularidades del sector desde la propia Bahía” se puede alcanzar un acuerdo que garantice el futuro industrial de Puerto Real. “Las Federaciones de Industria de CCOO y UGT no pueden ser los actores de las negociaciones cuando desde los mismos sindicatos en la provincia ya han dejado claro que su posición pasa por seguir demostrando que la permanencia de Airbus Puerto Real, en sus actuales instalaciones, tiene todo el sentido del mundo”.

Así, considera Amaya que todo lo que afecte a la planta de Puerto Real se debe negociar con el Comité de Empresa de Puerto Real o en el seno del Comité Interempresas, donde los trabajadores de Puerto Real tienen representación. “Fuera de ahí, se podría correr el riesgo de que se pierda el arraigo que esta Bahía tiene con un sector con presencia en nuestras tierras desde hace casi un siglo”. Insiste en que los propios trabajadores ya han demostrado sus capacidades y han presentado a la empresa una serie de soluciones de futuro que deben tenerse en consideración.

Por ello, Amaya ha pedido un esfuerzo a los trabajadores y a los sindicatos para que recuperen la unión sindical bajo el convencimiento de que “todos están en el mismo barco, o en el mismo avión, luchando para que no se pierda empleo, capacidades y ningún centro industrial”.

Ese mismo envite hace al resto de instituciones, para que se recupere el mensaje que quedó claro durante la “cumbre” celebrada en Puerto Real con presencia de todas las administraciones, así como a todas las formaciones políticas, incluido el propio PSOE, a quien dice no va a permitir “que el empleo y el futuro de la industria de mi ciudad se convierta en arma para luchar en batallas que nada tienen que ver con el mantenimiento y crecimiento de la actividad de una Bahía se ahoga”.

Por último, en la línea de lo ya manifestado por el comité de empresa de Airbus Puerto Real, ha pedido más concreción sobre la implantación del anunciado Centro Aeronáutico Industrial 4.0 en Puerto Real, más allá del compromiso de crearlo.