Piden la reapertura del 'Puente Azul' del Río San Pedro

La plataforma peatonal que cruza la CA-35, y que conecta el campus Universitario Río San Pedro con el Polígono El Trocadero lleva casi un año cerrada, y la Plataforma Vecinal Río San Pedro ha denunciado la inacción de las administraciones para poner de nuevo esta infraestructura en funcionamiento.

Dicen los vecinos que ya han intentado su reapertura en varias ocasiones, que lo han trasladado tanto al Gobierno local como a la oposición y que también se ha presentando una instancia solicitando que vuelva a entrar en funcionamiento. Sin embargo, la pasarela sigue cerrada, con una chapa que impide el acceso y dos carteles que advierten del peligro de cruzarla.

Por el momento, la única respuesta municipal ha sido que se iba a trasladar una consulta al Ministerio de Fomento puesto que desde el Consistorio se considera que excede de la competencia municipal.

Ante esto, la propia asociación vecinal decidió realizar la consulta mediante una instancia al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al que agradecen la “pronta respuesta”. “Es algo a lo que no estamos acostumbrados”, apuntan.

La sorpresa de los vecinos ha sido cuando han comprobado en la respuesta del Ministerio que el 11 de abril de 2019 y el 5 de septiembre del mismo año, el Ministerio comunicó al Ayuntamiento de Puerto Real “el mantenimiento de la superestructura de la pasarela peatonal no es de nuestra competencia, por cuanto que su construcción vino a sustituir a un servicio ya existente como era el paso de peatones primitivo de la CA-35, por lo que la competencia corresponde al Ayuntamiento de Puerto Real”.

En el mismo documento, que firma el Ingeniero Jefe de la Unidad de Carreteras del Estado en la provincia de Cádiz, se advierte que el acceso a la pasarela debe encontrarse clausurado para evitar riesgos porque las barandillas cuentan con parte de sus componentes afectados por un alto grado de corrosión, lo cual provoca una disminución de coeficiente de seguridad para el peatón usuario de la pasarela.

La Plataforma Vecinal no quiere entrar en a discutir qué administración tiene la competencia o no, pero exigen que se arregle lo “antes posible” y que los compromisos que todas las administraciones tienen con la “reducción de la contaminación no sean solo palabras y sean hechos”.