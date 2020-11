El PSOE lamenta que la oposición no vea la ventaja de bajar la deuda

Destinar algo mas de dos millones y medio de euros, procedentes del superávit del presupuesto de 2019, al pago de la deuda bancaria es algo que ha dividido aún más al equipo de Gobierno y la oposición. Adelante Puerto Real y Equo se oponen a ello porque quieren que se destine a “mejorar la vida de los vecinos”, mientras que el PSOE ha expresado su satisfacción por lograr hacerlo.

El secretario general del PSOE de Puerto Real, Carlos Salguero, cree que “la ciudad ha vuelto a ser testigo de un nuevo capítulo de populismo y mentiras de Podemos y Equo, ya que mientras estaban en el Gobierno se glorificaban de una supuesta reducción de deuda que era todo mentira”. De esta forma, especificó que “no es comprensible que en el año 2017 hablaran de una reducción de 22 millones en la deuda, en 2019 se bajara esa cifra a 19 millones y, hoy, en 2020, estemos hablando de una reducción de cero euros durante su mandato”.

Esta disputa no solo ha quedado ahí para los socialistas puertorrealeños, sino que además han aclarado que les parece “un auténtico escándalo y un bochorno terrible que Adelante Puerto Real se jactara en el Pleno de no cumplir la ley y de no bajar la deuda municipal sin ningún motivo aparente más allá de su incompetencia durante los cuatro años de su mandato”. A su vez, dice que han evidenciado "lo irrazonable que ha sido su voto en contra hacia una reducción necesaria para unas arcas públicas como las de Puerto Real".