PSOE de Cádiz se mantiene en el no al cierre de Airbus Puerto Real

El senador por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, miembro de la comisión de Industria reitera el inequívoco apoyo del PSOE a los trabajadores de Puerto Real y asegura que el Gobierno sigue trabajando a fondo para evitar el cierre de la planta gaditana. El senador socialista asegura que desde el Ministerio esta misma tarde (por ayer) le han insistido en que “desde la empresa en ningún momento se ha hablado de cierre y se sigue trabajando en el mantenimiento de la actividad en los dos centros de la Bahía gaditana”.

Moscoso aclara que el grupo socialista no votó a favor de la proposición que defendió este lunes Izquierda Confederal en el Senado porque el grupo proponente no admitió una enmienda del PSOE que instaba a mantener los puestos de trabajo conforme a la negociación y reivindicaciones que hacen los sindicatos. “El PSOE pretendía que se respetase la línea de trabajo abierta con los sindicatos e Izquierda Confederal no la aceptó porque ya tenía clara su estrategia mediática como prueba la comparecencia de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez”, señala.

“Al no admitir la enmienda se tiene que votar la iniciativa original cuyo planteamiento no coincidía con la propuesta lógica, razonable y coherente que se está trabajando con los representantes sindicales y que lógicamente apoya el Grupo Socialista”, explica para asegurar que “para nada eso quiere decir que el PSOE traicione a los trabajadores ni que tire la toalla en este conflicto con el consorcio europeo, estando abierto el Gobierno a seguir negociando para asegurar los puestos de trabajo de los gaditanos y gaditanas así como la viabilidad económica de la empresa”.

“Es normal que el grupo socialista que sostiene al Gobierno plantee una enmienda de sustitución basándonos en el acuerdo ya cerrado entre el Ejecutivo y los sindicatos, pero no la aceptaron”, insiste pidiendo al PP que “se muestre igual de efusivo en la defensa de Airbus cuando en el Parlamento andaluz se le pide una aportación al Aerofondo porque la realidad es que rechazaron una propuesta para que el Gobierno andaluz se implique también en la defensa de este sector estratégico para la provincia de Cádiz”.