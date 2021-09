El PP rechaza que haya otro año perdido para el nudo de Tres Caminos

La senadora y portavoz del Partido Popular en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, ha visitado Puerto Real para criticar la gestión que el Gobierno central está realizando en el proyecto de mejora del nudo de Tres Caminos. “Estamos cansados de las mentiras y demoras injustificadas en el inicio de las obras, hartos de los atascos y colas kilométricas y que la conexión de Tres Caminos sea el nudo de la vergüenza en las carreteras de la provincia”.

Ruiz Sillero, acompañada del presidente de los populares de la Villa, Vicente Fernández, rechazó que “el subdelegado del Gobierno haya apuntado que el 2022 va a ser otro año en blanco donde no va a haber obras y que haya dicho claramente que no sabe cuando se van a iniciar”.

La popular reclamó “la urgencia” de la reunión solicitada desde el PP de Cádiz a la nueva ministra de Transportes “para que abordemos cuestiones fundamentales de cuándo van a iniciar las obras y si va a tener respaldo presupuestario suficiente”.

“Lo que no puede ser que la Bahía y la comarca de la Janda, principalmente turísticas, y donde vivimos más de medio millón de personas, soporte las colas kilométricas año tras año y que el PSOE retrase el inicio de las obras”.

También ha pidió que no se pierda la inversión presupuestada para el nudo que no se van a ejecutar. “No queremos aguantar los engaños del PSOE con los Presupuestos. Prometieron 5,5 millones para el desdoble y la obra no empieza. Es una estafa presupuestaria para los gaditanos”, manifestó. Por ello reclamó que ese dinero se destine a la rehabilitación del Puente Suazo, junto a Real Carenero.

Por su parte, el presidente local del PP lamentó que la alcaldesa, Elena Amaya, “no esté dando la cara por los problemas de Puerto Real y no haya dicho esta boca es mía para demandar a su Gobierno una infraestructura que es necesaria para Puerto Real”.