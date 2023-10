El PP no logra que el Ayuntamiento firme un convenio con el Consejo de Hermandades de Puerto Real

El Partido Popular ha pagado en la última sesión del pleno municipal las consecuencias dela expulsión de la concejala Inmaculada Garrido del Grupo Municipal del PP. Aunque fue finalmente el voto de calidad de la alcaldesa quien decidió, el voto negativo de la exconcejala Popular (junto a la abstención de la práctica totalidad de la corporación municipal) hizo que no saliese adelante la propuesta de del PP para que el Ayuntamiento firme un convenio de colaboración con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías.

El PP presentó la moción argumentando que las hermandades son “un elemento asociativo muy importante para Andalucía y, por tanto, para Puerto Real”. Insistió el único edil del Partido Popular, Vicente Fernández, en que son “movimientos asociativos incardinados dentro de la iglesia católica, pero que va más allá de lo meramente cristiano”.

Así, el PP, para justificar la necesidad de crear un convenio de colaboración con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías, habló del “patrimonio que cuidan y enriquecen, del movimiento juvenil y del trabajo de profesionales de la carpintería, orfebrería, cerería o escultora”. También destacó Fernández el atractivo de la Semana Santa de Puerto Real, tanto para creyentes como para los que no lo son pero aprecian la cultura y el arte.

Poniendo de manifiesto la labor social que las hermandades realizan durante todo el año, y los beneficios que la Semana Santa aporta a la ciudad más allá de las creencias, el PP insistió en oficializar la ayuda que se presta a través de un convenio “como tienen la mayoría de los municipios del entorno”.

Sin embargo, el PP no logró convencer al plenario, y la primera persona que anunció su voto en contra fue la exconcejala Popular, ahora edil no adscrita, Inmaculada Garrido, quien manifestó que “hay muchas entidades sin ánimo de lucro que trabajan en distintos ámbitos” y que “no se deben hacer distinciones entre unos y otras”. Fue un argumento muy similar al que realizaron el resto de portavoces de los grupos de la corporación, a excepción de VOX, donde el PP recibió el único apoyo.

El resto de formaciones (Adelante Andalucía, AxSí, PSOE y la confluencia), también hicieron alusión a que en el Ayuntamiento no se han firmado convenios con otras entidades sociales que también realizan una importante labor, y recordaron que ya se colabora con el Consejo Local de Hermandades, en cuestiones como la contratación de bandas de música para algunos eventos y la instalación de la Carrera Oficial de la Semana Santa entre otros asuntos relacionados con las infraestructuras.

Finalmente, la propuesta obtuvo dos votos a favor (PP y VOX), dos votos en contra (Adelante Andalucía y la edil no adscrita) y 17 abstenciones del resto de la corporación. Así las cosas, tuvo que ser la alcaldesa, Aurora Salvador, quien, con su voto de calidad tomase la decisión final. “Nosotros nos hemos reunido con el Consejo Local y nos han pedido muchas cosas, pero entre ellas no estaba la de firmar un convenio, por lo que voy a votar negativamente”, dijo Salvador tumbando de forma definitiva la propuesta del PP.