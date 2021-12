Maribel Peinado: "Han sido siete años duros pero hoy podemos callar bocas"

La última vez que la ex alcaldesa de Puerto Real, Maribel Peinado, ofreció una rueda de prensa hace ya más de tres años. En julio de 2018 lo hacía para anunciar su renuncia como concejal en la posición del Ayuntamiento de Puerto Real y como diputada provincial, tras conocerse la sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz, que le condenaba a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa entre 2011 y 2015.

Este lunes ha vuelto a hacerlo, también tras conocerse otra resolución judicial que la absuelve del delito de prevaricación por el caso de los aceites usados. Sin embargo, pese a que ahora la resolución le es favorable, su semblante apenas ha variado. La que fuese líder en la Villa del extinto Partido Andalucista, ha estado acompañada del actual coordinador local de AxSí, Alfredo Fernández, y por dos de los concejales que le acompañaron en esa legislatura (Jesús Plaza y Manuel Izco), que también estuvieron acusados del mismo delito y que del mismo modo han sido absueltos.

"No tenía pensado hacer ninguna comparecencia pero después de los innumerables apoyos que estoy recibiendo creía necesario estar hoy aquí y dirigirme a los ciudadanos de Puerto Real”, dijo Peinado nada más empezar. El motivo de protagonizar una rueda de prensa, según dijo, no era otro que mostrar agradecimiento. “Primero a mi familia, que siempre me ha arropado; a mis amigos, que me han demostrado su incondicionalidad; y, sobre todo, a Puerto Real y a su gente porque me siento orgullosa de ellos”.

Ha asegurado la que también fuese Vicepresidenta de la Diputación de Cádiz que desde que se conoció la sentencia no ha parado de recibir mensajes de apoyo que “me han hecho sentirme mejor persona y orgullosa de haber sido la alcaldesa de Puerto Real”. Ha reconocido que han sido “siete años duros, aguantando calumnias, falsedades, mentiras, pero jamás bajé la cabeza y nunca me di por vencida”.

“Hoy podemos callar bocas. Podríamos utilizar contra aquellos que abrieron la boca los mismos argumentos que usaron contra nosotros, pero eso sería ser como ellos y yo no soy así. Qué nadie espera de mí que haga lo que hicieron contra nosotros”, manifestó.

Del contenido de la sentencia solo quiso resaltar una frase que leyó de forma literal. “Si la asociación de comerciantes pudo estar movida por otro ánimo, a la acusación popular no se le ve otra finalidad distinta de la de obtener ventaja por la rivalidad política, utilizando para ello los tribunales y generando en la persona arbitrariamente sometida a dicha acusación los consiguientes gastos de defensa que en consecuencia han de ser impuestos por su temeridad y mala fe”.

Ahora, para Peinado “el juicio ha terminado y empieza el verdaderamente importante: el del pueblo de Puerto Real, que deberá hacer justicia social y poner a cada uno en sus sitio. No hay peor condena que descubrir y señalar a la infamia y a la mediocridad. Difícil les va a resultar mantenerse con las caretas puestas, no se pueden esconder a la verdad y a la justicia”, manifestó

La ex alcaldesa andalucista entre 2011 y 2015 no mencionó en ningún momento a Equo, que fue quien ejerció de acusación popular en el juicio, pero el grupo ecologista fue, en gran parte, el objeto de las críticas aún sin mencionarlo. “No votadla que es una delincuente, decía un señor mediocre con una bicicleta y un megáfono en la campaña de 2015”, recordaba Peinado. “Triste era oír como engañaban a los ciudadanos, como ante la falta de propuestas y argumentos utilizaban como eslogan mi imputación. Era la única manera de quitar a Maribel Peinado de la escena política, aunque volví a ganar las elecciones. Hicieron piña y les salió bien, pero para qué. El poder a costa de cualquier cosa. Parece que cuando se dan cuenta de que ese poder es solo trabajo, responsabilidad dedicación y esfuerzo se van de puntillas y sin hacer ruido”, manifestó.

Pese a todo, Peinado dijo no tener rencor alguno ni intenciones de abrir un debate político. “Estoy satisfecha y orgullosa de haber sido alcaldesa y hoy por fin se ha hecho justicia: mi honor y honestidad han quedado sentenciadas como la de mis compañeros que estuvieron sentados en ese banquillo”, finalizó.

Ante la posibilidad de regresar a la primera línea de la política municipal, Peinado reconoció que han sido muchas las personas que se lo han preguntado y que incluso “algunos me piden que sea la candidata”. Aseguró que nunca ha dejado la política, que ha estado siempre apoyando a su partido, AxSí, tanto a nivel local como nacional, y que ahora se debe a su coordinador local, Alfredo Fernández.