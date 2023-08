Incendio en Puerto Real: cómo actuar para facilitar la reforestación de Las Canteras

El incendio del pasado domingo 6 de agosto en el parque de Las Canteras y otros puntos de Puerto Real ha causado una gran conmoción en buena parte de la Bahía de Cádiz. La peor parte se la llevó el emblemático pinar que está en el corazón de Puerto Real y es el pulmón verde de esta localidad. Los primeros cálculos apuntan a 60 hectáreas quemadas en todo el municipio puertorrealeño.

Mientras que aún quedan muchas preguntas por responder acerca de cómo se originaron todos los fuegos, surgen los primeros interrogantes en torno a la recuperación de Las Canteras. Sobre todo, a raíz de algunos llamamientos, algo irresponsables, en redes sociales para replantar semillas de especies vegetales que están causando cierta confusión. Tal como ya han advertido las autoridades competentes, este tipo de actuaciones son contraproducentes y lo aconsejable es esperar indicaciones de fuentes autorizadas.

En estos momentos, el escenario de reforestación de Las Canteras ni siquiera está en la agenda, ese será el siguiente paso cuando el fuego esté completamente erradicado. Aún es pronto para configurar un plan de reparación, ahora lo importante es conseguir que las llamas no se aviven. Pues las rachas de levante en este lunes 7 de agosto pueden llegar a los 70 kilómetros por hora. No obstante, los vecinos de Puerto Real ya tienen la mira puesta en volver a ver a uno de sus símbolos con su verde reluciente.

No pisar la tierra quemada, clave para no impedir la reforestación natural

Las horas después de un incendio generan nerviosismo en la población. Una de las primeras reacciones naturales es querer ver cómo ha quedado una zona quemada, establecer un contacto visual con el terreno afectado. Sin embargo, esto es lo último que debe hacerse.

Además de para evitar daños personales, es una medida para no empeorar la situación del ecosistema. Una presencia masiva de personas contribuiría a compactar el suelo, a endurecerlo, a erosionarlo, impidiendo el crecimiento de las semillas. Respetando la tierra calcinada, las semillas tienen opción de brotar de entre las cenizas, llevándose a cabo una reforestación natural.

Según la web de Medio Ambiente, la vegetación mediterránea, a la que pertenecen estos pinos de Las Canteras y el resto de su flora, está preparada para responder a situaciones de incendios. Y lo puede hacer de dos formas: la rebrotadora y la germinadora.

En este caso, los pinos son plantas pirófitas que están adaptadas al fuego. La paradoja es que es difusora del mismo. A pesar de esto, es germinadora, "sobrevive" al fuego a través de sus semillas. Esto quiere decir que, ante un incendio tan grave como el de Las Canteras, mueren por completo pero sus semillas quedan bajo tierra sin perder su capacidad de germinación. Así pueden volver a la vida más adelante. De ahí la importancia de no pisotear el suelo quemado en estos momentos. Es la única manera de no erosionar el terreno y hacer que las condiciones sean óptimas para el futuro de los pinos y otros arbustos perdidos.

En cualquier caso, el plan de actuación para la reforestación de esta zona calcinada quedará en manos de la Consejería de Medio Ambiente. La recuperación del ecosistema es potestad de esta autoridad competente, que tendrá que definir plazos y estrategias a seguir. La intervención civil solo estará autorizada si así lo vieran conveniente los organismos oficiales.