El Hospital de Puerto Real trabajan en un programa de eliminación del virus de la hepatitis C

Profesionales de las Unidades de Microbiología, Aparato Digestivo y Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Puerto Real están trabajando en un programa de eliminación del virus de la hepatitis C (VHC) en pacientes de su área sanitaria, un reto que comenzaron antes de la pandemia por COVID-19 y que han vuelto a retomar recientemente.

En concreto, están revisando las bases de datos de pacientes infectados, actualizándolas y procediendo a citar en las consultas de los especialistas los casos detectados pero no tratados. Una vez en consulta, los pacientes son evaluados y valorados por si son susceptibles de tratamiento e iniciar así el camino hacia su curación. Como explican desde el Hospital, el objetivo de esta iniciativa “está en el abordaje clínico, en sacar a la patología de la consulta para poder llegar a las poblaciones que ahora mismo no están accediendo al tratamiento”. Hasta la fecha, los profesionales implicados han estudiado a más de 100 pacientes.

La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus de la hepatitis C (VHC) y constituye un problema de salud pública global. Este virus puede desencadenar enfermedades que pueden provocar daños graves y potencialmente mortales, como cirrosis hepática, cáncer de hígado o la necesidad de un trasplante de este órgano. Al ser una patología silenciosa, son muchas las personas que no saben que la padecen, por lo que el diagnóstico precoz es uno de los retos para ganar la batalla a esta dolencia. Precisamente, la Organización Mundial de la Salud se ha marcado como objetivo global eliminar la hepatitis C para 2030 y España podría convertirse en el segundo país en conseguirlo. Pero para ello, como bien explican los profesionales del centro puertorrealeño, “se ha de avanzar en el diagnóstico de los casos ocultos, poniendo el foco en personas vulnerables, áreas rurales, institucionalizados, población inmigrante, y pacientes con conductas de riesgo”.

Gracias al plan estratégico Nacional para la eliminación de la Hepatitis C, publicado en 2015; a la guía de cribado de junio de 2020 del Ministerio de Sanidad; y recientemente la creación de un grupo multidisciplinar para elaborar el Plan Andaluz de Abordaje de las Hepatitis, por parte de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, está en marcha la contribución al cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hacia el fin de las hepatitis víricas.

Una de las acciones establecidas dentro de esa estrategia global es la búsqueda activa de personas que tienen una prueba de anticuerpos frente al VHC positiva en algún registro sanitario sin constatación de confirmación del diagnóstico, de personas con diagnóstico de viremia confirmado sin constatación de posterior seguimiento e inicio de tratamiento pertinente, así como la simplificación del diagnóstico microbiológico en un solo paso.

Esto es lo que ha llevado a los profesionales del Hospital de Puerto Real a poner en marcha esta iniciativa, entendiendo que no puede haber un retroceso en la estrategia de erradicación de esta enfermedad y que hay que visibilizar y tratar de eliminar esta enfermedad curable gracias a los nuevos tratamientos, algo inusitado hace apenas unos años. Esto les ha llevado además a ser uno de los primeros hospitales en comenzar a trabajar en esta línea en Andalucía.

El Hospital Universitario Puerto Real de Cádiz es hospital de referencia para atención especializada de los municipios de la comarca de La Janda, que abarca una población total de casi 330.000 habitantes.