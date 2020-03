GEN comienza la desinfección de los contenedores

Los trabajadores de la empresa municipal de limpieza, Grupo Energético de Puerto Real han empezado ya a desinfectar los contenedores de apertura manual por el centro de la ciudad para frenar la propagación del coronavirus. Otra tarea a la que se le está dando prioridad será a la recogida de basura para asegurar la salubridad del municipio, para lo que piden a la ciudadanía que colabore depositando los residuos dentro del horario estipulado.

Derivada de la actual situación de pandemia y respetando las restricciones el Grupo Energético ha decidido realizar únicamente aquellos trabajos esenciales para preservar el estado de higiene de la ciudad, y de esta forma preservar la salud de sus trabajadores. "Esta nueva situación no implica una reducción en la calidad de los servicios que venimos prestando, si no de posponer de forma temporal aquellos servicios que no sean críticos para la ciudad y sus ciudadanos", dice la empresa en un comunicado.

Por ello piden colaboración ciudadana en el cumplimiento de un manual de buenas prácticas que han publicado, y que pasa por depositar las bolsas de basura cerradas en el interior de los contenedores. Esto evitará que el operario tenga que tocar las bolsas abandonadas en la vía pública, con el consiguiente peligro de contagio para su persona.

En casos confirmados de infección por coronavirus o en estudio por parte de los servicios sanitarios, los residuos caseros deberán ser depositados exclusivamente en el contenedor verde (orgánico y resto) dentro de bolsas perfectamente cerradas. Se recomienda el uso del pedal para la apertura del contenedor y procurar no tocar ningún otro elemento de este. En caso de que no funcione correctamente, GEN pide que se notifique al teléfono 956 980 980 o mediante correo electrónico a grupoenergetico@grupoenergetico.es, y para su reparación lo antes posible. Se recuerda a toda la población que los horarios establecidos para el depósito de basura es de 19:00 a 07:00 horas

El servicio de recogida de muebles está temporalmente suspendido y solo se atenderán casos de fuerza mayor previa solicitud. Tampoco están en funcionamiento los puntos limpios, por lo que se pide colaboración para que los residuos que gestionan estos centros no acaben en los contenedores.

Un especial llamamiento se hace a los propietarios de mascotas para que se recojan los excrementos que deponga en una bolsa y tirarlos en el contenedor más cercano, conforme marca la ordenanza municipal. Es también recomendable pasear al animal con una botella de agua pequeña para diluir las micciones que haga sobre aceras y calzadas. El incumplimiento de todas estas medidas puede acarrear elevadas sanciones.