Espadas asegura al comité de Navantia Puerto Real la apuesta del Gobierno por la construcción de buques

El secretario del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, junto al secretario provincial, Juan Carlos Ruiz Boix, y la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, han mantenido este miércoles un encuentro con los representantes del comité de empresa de Navantia Puerto Real.

Un encuentro que se incluye en la roda de contactos que los representantes de los trabajadores están manteniendo con todas las formaciones políticas y distintas administraciones para trasladar sus demandas, principalmente, de carga de trabajo.

Antes del encuentro, Espadas, manifestó que la industrialización de Andalucía es “una prioridad” junto con el empleo. Aseguró el Gobierno de España está “claramente implicado” con Andalucía y la provincia de Cádiz. “La política industrial para el Gobierno de España es una prioridad y la carga de trabajo en este territorio también lo es”.

El también candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, trasladó a los representantes de los trabajadores que la ministra de Industria está siguiendo personalmente los trabajos de la ‘Mesa de Desarrollo Industrial’, a la que se va a incorporar el Ayuntamiento de Puerto Real, y que próximamente celebrará un nuevo encuentro con la presencia de la ministra en Cádiz.

Otro de los aspectos en los que Espadas se centró fue en la diversificación industrial. “Los trabajadores quieren seguir construyendo barcos y en este centro de trabajo se van a seguir construyendo”, dijo Espadas ante los temores que el comité de empresa y sus sindicatos han manifestado tras la intención de Navantia de centrar el Astillero de Puerto Real en el ámbito de las energías verdes y de las energías renovables marinas.

“Los trabajadores no quieren perder esa línea de trabajo histórico y me consta que así va a seguir siendo, con independencia de que, además de construir barcos, hay una oportunidad en el desarrollo de las energías renovables que este astillero no puede desperdiciar”.

Espadas, que llegaba con un mensaje de “tranquilidad y certidumbre en el empleo” para los trabajadores, también habló del PERTE del sector Naval. “Navantia tiene los mejores proyectos para poder plantear nuevas iniciativas para la recuperación económica con proyectos de futuro”, dijo.

Por su parte, la representación de los trabajadores, a través del portavoz del comité de empresa de Navantia Puerto Real, José Ángel Souto, pidió un impulso a las contrataciones y carga de trabajo para el astillero de Puerto Real.

Manifestaron los trabajadores que la única carga de trabajo que se ha contratado para el astillero de Puerto Real en los últimos años tres años ha sido la del BAM-IS, que ya venía recogido en el Plan Industrial. “Aún no sabemos cuándo se va a iniciar el BAM porque no paran de darnos fechas. La última que tenemos es para marzo de 2023, pero parece que también se va a retrasar”, dijo Souto.

Así, insistieron en que actualmente en Puerto Real no tiene carga de trabajo propia, más allá de las reparaciones que se derivan del astillero de Cádiz o los espacios que las empresas auxiliares tienen alquilados para sus proyectos. Insistieron nuevamente en que, “aunque la industria de las energías renovables da trabajo, no tiene comparación con la construcción de barcos. Por eso lo que queremos es seguir haciendo barcos en un momento en el que existe una alta demanda de buques gaseros, debido a la saturación de otros astilleros que no pueden construir más hasta 2025”.

PUERTO REAL SE INTEGRA EN LA MESA DE TRABAJO SOBRE LOS ASTILLEROS

La alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, tiene previsto recibir este jueves jueves en el Ayuntamiento al responsable de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Raúl Blanco, para abordar el Perte Naval, en un encuentro en el que también estarán representantes del comité de empresa de Navantia Puerto Real.

Además, Amaya ha anunciado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, María Reyes Maroto, estará presente en junio en la tercera mesa de trabajo, de la formará parte el Ayuntamiento. La primera edil de Puerto Real resalta que “seguimos pidiendo carga de trabajo para el futuro, pero también para el presente en nuestro astillero”, al tiempo que agradece que “Juan Espadas haya venido para dar tranquilidad a los trabajadores, al certificar que el Gobierno de España está trabajando para concretar carga de trabajo”.