Equo pide al Ayuntamiento que se celebre el aplazado Cross de San Sebastián

Vanessa Huerta, concejala y portavoz de Verdes Equo, ha pedido al Ayuntamiento de Puerto Real que se celebre una de las pruebas deportivas más veteranas del municipio como es el Cross de San Sebastián.

Esta prestigiosa competición estaba previsto celebrarse el pasado 22 de enero, pero la Delegación Municipal de Deportes decidió actuar de forma preventiva y aplazar la celebración de la que será la XXXIII edición. El motivo que se ofreció entonces, a mediados del mes de diciembre en plana escalada de la sexta ola de la pandemia, era esperar “hasta que la situación permita desarrollar esta prueba deportiva con todas las garantías sanitarias”.

Sobre este asunto, Iván Canca, secretario local del partido verde, apunta que aunque en estos dos últimos meses ha habido alguna suspensión puntual de pruebas, el criterio general ha sido que se celebren. De hecho, recuerda que a finales de enero, fecha habitual del Cross, se celebró la Media Maratón de Sevilla con 10.000 participantes, y en Chiclana se han celebrado dos pruebas de Cross en estos días. “Se puede llegar a entender un criterio de exceso de precaución, lo que no entendemos es la disparidad de criterio. En esta ciudad se suspende el Cross y se han permitido aglomeraciones como la de la cabalgata de Reyes”. A esto suman que el pasado domingo también se celebró en la ciudad el VII Rally BTT del Club Ciclista Puerto Real. “Parece que lo que organizan los clubes es viable y lo que tiene que organizar el Ayuntamiento no”, manifiesta Canca.

El grupo verde no ve sentido a que ya no sea obligatorio el uso de mascarillas al aire libre y que se vaya a empezar a desescalar en interiores en las escuelas de Primaria y no se celebre una prueba en un pinar. “En el próximo pleno, si aún no hay noticias, volveremos a preguntar por esta clásica prueba de nuestro municipio y la provincia, que lleva más de 30 años celebrándose en nuestra ciudad."

En Equo consideran que "el fomento del deporte es fundamental” y “una responsabilidad” para el Ayuntamiento, especialmente en las categorías base. Por ello es por lo que dicen que piden que se esta prueba, “para que las niñas y niños del municipio y alrededores corran por nuestro pinar más señero”.

Fue precisamente con la idea de proteger a la infancia por lo que el responsable municipal de Deportes, Fernando Boy, optó por el aplazamiento. Entonces explicó que dado que el evento está enfocado principalmente a la participación de deportistas jóvenes, que entonces aún no estaban dentro de los planes de vacunación, y a que la incidencia de contagios estaba subiendo a las puertas de la fiesta de Navidad, se optaba por aplazarlo.

Hay que recordar que la semana en la que estaba prevista la celebración del Cross, la tasa de incidencia Covid en el municipio sobrepasó los mil contagios por cada 100.000 habitantes.