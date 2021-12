El Cross de San Sebastián se aplaza como medida de prevención para los jóvenes deportistas

La Delegación Municipal de Deportes ha decidido actuar de forma preventiva y aplazar la celebración del tradicional Cross de San Sebastián, que celebrará su XXXIII edición. Previsto inicialmente para el 22 de enero, fecha próxima al día 20, festividad de San Sebastián, el Ayuntamiento ha optado por actuar de forma preventiva y posponerlo “hasta que la situación permita desarrollar esta prueba deportiva con todas las garantías sanitarias”.

El responsable municipal de Deportes, Fernando Boy, explica que “dado que el evento está enfocado principalmente a la participación de deportistas jóvenes, aún sin vacunar, y a que la incidencia de contagios está subiendo, todo ello a las puertas de las fiestas, preferimos optar por la prudencia y aplazar el cross”.

Cabe destacar que la campaña de vacunación para la población de entre 5 y 12 años está prevista que comience a partir de mediados de este mes, aunque aún está por definir, según cada comunidad autónoma, la forma en la que se llevará a cabo. “Por tanto, teniendo en cuenta que el protagonismo de esta tradicional prueba deportiva lo tendrán los clubes y atletas más jóvenes, que en gran parte todavía no han recibido ninguna dosis frente a la Covid-19, consideramos que, desde la responsabilidad, es mejor esperar para celebrar esta competición”.

En esta misma línea, Boy resalta que “confiamos en que todo transcurra con normalidad y dado que contamos con una alta tasa de vacunación en la población adulta, los contagios se controlen y la tasa de incidencia no crezca exponencialmente durante las próximas semanas. No obstante, para evitar contratiempos, optamos por anunciar ya el aplazamiento, que no la suspensión, de la prueba”.

De esta forma, la 33ª edición del Cross de San Sebastián se celebrará en 2022, “en el momento en el que quienes tienen que protagonizar una jornada deportiva y lúdica, puedan hacerlo sin temor, con todas las garantías sanitarias. La próxima vacunación de este sector poblacional será un paso importante, ya que, a diferencia de lo que sucede con otras pruebas, hablamos de un grupo que actualmente está más expuesto, al no haber recibido ninguna dosis hasta la fecha”.

Finalmente, el edil de Deportes pide disculpas a las personas que estaban esperando la celebración de esta prueba, al tiempo que anima a “tener un poco de paciencia, pues, aunque sea algo más tarde de lo previsto, sin duda alguna podremos disfrutar del deporte tarde o temprano, y vivir este cross como lo que es, una fiesta del deporte”.