El Consejo de GEN rechaza por segunda vez la venta del antiguo instituto Manuel de Falla en Puerto Real

El intento de venta de la parcela en la que se sitúa el antiguo instituto Manuel de Falla recibió este martes el segundo rechazo del Consejo de Administración del Grupo Energético de Puerto Real (GEN). El resultado de la votación fue idéntico al que ya se produjo hace un mes, cuando los consejeros de Unidas Podemos, Equo y Andalucía por sí, no aceptaron la propuesta del PSOE para vender el antiguo instituto, inaugurado en 1971 y sin actividad docente desde 1991, para destinar la parcela a la construcción de viviendas y bajos comerciales con parking subterráneo.

Según la alcaldesa, Elena Amaya, el rechazo de la oposición no tiene más intención que la de “seguir paralizando” la gestión municipal “sin mirar por el bien” de Puerto Real. “No nos sorprende, pero nos entristece”, ha dicho la alcaldesa.

Amaya ha recordado que en el anterior Consejo de Administración se argumentó que no había seguridad sobre la nueva ubicación que tendrían las entidades que actualmente tienen sede en el edificio tras su venta. Lo que dijeron exactamente, fue que no se fiaban de la palabra de Elena Amaya.

“Hemos hecho un trabajo impresionante para buscar la reubicación de los colectivos que aún no la tenían, contando con la conformidad de las entidades e incluso con el deseo de estas de que el traslado se produzca cuanto antes”, ha explicado la alcaldesa. Sin embrago, eso no ha servido para obtener el respaldo del resto de grupos.

“Hemos vuelto a convocar un Consejo con ese documento y lo han vuelto a rechazar. Podemos, Izquierda Unida y Andalucía por Sí, lo han rechazado con el mismo argumento y obstaculizan que se puedan hacer las viviendas de VPO que llevan tanto tiempo pidiendo en los plenos. Han evidenciado que ahora, en campaña electoral, lo que quieren es sacar rédito político antes de el interés de la ciudad”, ha sentenciado Amaya.

AXSÍ: “Ya hemos dicho que la palabra de Amaya no vale nada”

Los consejeros nombrados a propuesta de Andalucía Por Sí en el Grupo GEN solicitaron que se dejase sobre la mesa el punto relativo a la enajenación del edificio del antiguo instituto Manuel de Falla. Su argumento se centraba en que la documentación aportada “no llevaba ningún expediente tramitado sino simples actas donde se informaba de una mera intención de reubicar en un futuro indeterminado y sin aclarar las condiciones de esas cesiones, algo que no vemos porque ya hemos dicho por activa y por pasiva que la palabra de Amaya no vale nada”.

Además, los representantes de Andalucía Por Sí han advertido que el equipo de gobierno presenta este asunto “con muchas prisas” y con unas elecciones municipales convocadas, algo que indica el “claro uso electoralista” de este tema, presentado en pleno proceso electoral.

PODEMOS: “Elena Amaya quiere seguir descapitalizando Puerto Real”

En Podemos Puerto Real no entienden la urgencia de Elena Amaya ni el “interés del PSOE” en “vender a inversores privados el antiguo instituto a tan solo un mes de las elecciones”. Dicen de la primera edil que “carece de la más mínima sensibilidad democrática y entra en cólera cada vez que pierde una votación en cualquier órgano municipal”.

Ascensión Ruiz candidata de Podemos a la Alcaldía de Puerto Real, explica que, “precisamente por querer lo mejor para Puerto Real, consideramos que vender esos terrenos y desprenderse de otro bien raíz más de nuestro pueblo no es el camino del progreso”.

Podemos cree que esta operación se hace “con prisas y sin acuerdos previos” y piden expedientes administrativos en donde se cedan legalmente los espacios municipales a las asociaciones. Afirman que seguirán insistiendo hasta la saciedad en que ese espacio debe gestionarse de manera directa por parte del Ayuntamiento o de GEN “para que así la especulación de las manos privadas no nos haga perder más dinero de las arcas municipales en el futuro”.

La propuesta de Podemos es “buscar financiación pública o ceder los terrenos para su uso a cooperativas y así poder construir viviendas protegidas o de alquiler social, sin perder la titularidad de los mismos”.

CONFLUENCIA DE IZQUIERDAS: ”No vamos a apoyar la venta de patrimonio sin beneficio social”

La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real también se reafirma en su posicionamiento frente a la venta de las instalaciones del antiguo instituto Falla. Aurora Salvador, candidata a la alcaldía de la Confluencia, explica que “en el Consejo de Administración de GEN, nos hemos opuesto a la venta del instituto porque “implica una nueva pérdida de patrimonio, una propuesta sin fundamento y sin que forme parte de una planificación urbanística donde prime lo social”.

Para Salvador, esta propuesta, a un mes de las elecciones y con un PSOE en minoría, no tiene sentido e implica una “desconfianza en sus futuros resultados electorales, una falta de respeto hacia la voluntad popular y una forma autocrática de entender el gobierno municipal”.

Por su parte, José Alfaro, integrante de la Confluencia y miembro del Consejo de Administración de GEN cree que cualquier enajenación del patrimonio público tiene que obedecer a un proyecto claro en el que el beneficio social supere a la pérdida del patrimonio “Hemos pedido un presupuesto de lo que pretenden hacer con los fondos obtenidos por la venta sin que hayamos obtenido respuesta”.

Para la confluencia, una propuesta interesante hubiera sido que se sustituyera parte del pago de la parcela en viviendas a precio de coste, para que el Ayuntamiento ampliara su parque municipal de viviendas. Lo que nos han ofrecido es un proyecto sin posibilidad de opina y así es imposible apoyar esta iniciativa".

La confluencia resume el proceso con un símil: “Es una propuesta de actuación tan absurda como vender el coche para comprar la gasolina, y esto nos lleva a pensar que esa gasolina es, nuevamente, humo electoral”.