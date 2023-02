La Confluencia de Izquierdas denuncia la "precaria situación de la sanidad pública en la Villa

La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real ha denunciado la “precaria” situación de la sanidad pública en Puerto Real. Una situación que en la coalición dicen conocer “bastante bien”, al formar parte del grupo distintos miembros de la Marea Blanca de la ciudad

Aurora Salvador, candidata a la alcaldía por la Confluencia y médica de urgencias de profesión, explica que "la estructura de la sanidad pública está por los suelo. Como ejemplo pone los centros de salud, donde hay “esperas de más de una semana para citas presenciales, más de 2 días para citas telefónicas y sin servicios extrahospitalarios de urgencias funcionando adecuadamente”. También se hacen eco de las quejas de los médicos de atención primaria, que tienen una media de diez minutos para atender a un paciente.

Pero además de la Atención Primaria, la confluencia fija la mirada en hospitales como el Universitario de Puerto Real, que “amanece cada mañana con pacientes en las salas de urgencias esperando una cama". Dice Aurora Salvador que este centro está “totalmente desestructurado para su papel como hospital de zona, con intervenciones quirúrgicas suspendidas por impotencia del personal para aceptarlas y envíos de cada día más pacientes a los centros concertados de la zona”.

“Lo más grave de todo –asegura Salvador- es que las consultas de anestesia tienen listas de espera de un año por lo menos. Y, para colmo, las urgencias hospitalarias están desbordadas por el no funcionamiento de las extrahospitalarias".

Por su parte, Valeriano Sosa, también miembro de Marea Blanca Puerto Real y de la Confluencia, explica que "todo forma parte de una estrategia de desmantelamiento de lo público para que, poco a poco, la ciudadanía vaya contratando seguros privados hasta degradar totalmente la sanidad pública. Lo que no se da cuenta buena parte de la ciudadanía es que cuando lo público esté totalmente destrozado y no pueda ofrecer un servicio aceptable ahí estará esperando la sanidad privada que no todo el mundo podrá costear”.

Desde la Confluencia muestran su "profundo rechazo a las políticas que se están llevando a cabo desde la Junta de Andalucía y exigen al Ayuntamiento de Puerto Real que no sea tibio y confronte contra la Administración andaluza ante la situación a la que está llevando nuestra sanidad pública”.

Recuerdan además que el Gobierno Central tiene en sus manos revertir todos estos procesos de privatizaciones cambiando la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que permite las externalizaciones. Así mismo hacen un llamamiento a la ciudadanía para que “tome conciencia de este proceso y reivindique con fuerza el fin de las privatizaciones y una sanidad pública de calidad".