Concierto de la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo dedicado al universo Marvel

Dentro del programa ‘Puerto Real de Verano’, mañana martes 25 de julio tendrá lugar un concierto gratuito de la Banda de Música Pedro Álvarez Hidalgo a las diez de la noche en la Plaza de Jesús.

El concierto estará dedicado al universo Marvel y en él sonarán las bandas sonoras de películas como Thor: The Dark World, The Avengers, Spider-Man, Black Panther, Ant-Man, Guardians of the Galaxy o Captain Marvel, entre otras.

La Banda dirigida por Gabriel Vadillo ha cosechado anteriormente con este concierto un éxito considerable que la llevó a ampliar los pases previstos inicialmente por lo que, quienes se lo perdieron tienen mañana martes una nueva oportunidad para disfrutarlo.