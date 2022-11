El Carnaval y la Feria contarán con un punto violeta atendido por profesionales

Las celebraciones de las principales fiestas de Puerto Real contarán desde ahora con un ‘Punto Violeta Móvil’. Se trata de un espacio de información y atención a mujeres víctimas de violencia sexual, que funcionará durante el fin de semana grande del Carnaval, los días 24 y 25 de febrero de 2023; y durante la Feria de Primavera, también de 2023, del 1 al 5 de junio.

Para su puesta en funcionamiento, la Unidad de Feminismos LGTBI del Ayuntamiento ha publicado el anuncio de contrato. En él se solicita, además de la instalación de este punto durante las fiestas, la atención profesional por parte de personal con formación en género, con la finalidad de sensibilizar a la población contra las violencias sobre las mujeres, especialmente la violencia sexual, y prestar atención a la mujer que sufra agresión así como a quien la hubiera presenciado como testigo.

Así, el contrato deberá incluir tanto el vehículo o espacio en que se prestará el servicio (que se instalará en lugar designado por el ayuntamiento a tal efecto) como los recursos humanos, es decir, el personal especializado que haya de llevar a cabo la información y atención. Se trata de una actividad enmarcada en la transferencia de crédito realizada a los Ayuntamientos con motivo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Hay que recordar que el en el pleno del pasado mes de noviembre salió adelante una moción sobre el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, encabezada por Adelante Puerto Real y PSOE, entre cuyas propuestas estaba también la de hacer más presente el Punto Violeta.

Aunque hasta ahora no ha existido un punto móvil como este, en fiestas como la Feria de Primavera, sí que se han puesto en marcha campañas informativas, a través de cartelería, contra las agresiones y actitudes sexistas. El pasado junio se colocaron carteles con el mensaje de “Ligar no es acosar. El NO sigue siendo NO’.

Además en anteriores ediciones de la Feria de Primavera, entre 2017 y 2019 (última celebrada antes de la pandemia) se contó con un grupo de personas voluntarias que se identificaban con un brazalete morado, para ayudar a las víctimas de violencia de género. Aunque su objetivo no era sustituir a los Cuerpos de Seguridad o profesionales médicos, sí facilitaban el contacto con ellos, como punto de apoyo.

Formaron parte de esta brigada violeta mujeres pertenecientes a los cafés feministas de Puerto Real y Alerta Púrpura, así como otras voluntarias. En ocasiones también han contado con un pequeño punto de información, frente al punto habilitado para los cuerpos de seguridad en el recinto ferial.