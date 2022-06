A pleno la solicitud para declarar el Caño de la Cortadura como Bien de Interés Cultural

La Plataforma Vecinal Río San Pedro junto al grupo municipal de Unidas Podemos llevarán una moción al próximo pleno en la que se buscarán apoyos para solicitar que el Caño de la Cortadura se declara Bien de Interés Cultural.

Con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Batalla del Trocadero y los hechos de armas que se dieron en el Caño de la Cortadura durante el final del Trienio Liberal, así como lo que supuso de cara a la defensa de las libertades, recogidas en la Constitución de 1812, la plataforma quiere que se valore este espacio. “Es un lugar emblemático y en la antesala de los fastos y actos de conmemoración del Bicentenario, deben tener un estatus de protección particular”, comenta el colectivo vecinal.

Proponen que esta obra artificial de las primeras décadas del siglo XIX se declare de manera futura como BIC (Bien de Interés Cultural), siendo una figura jurídica de protección de patrimonio histórico español, tanto mueble como inmueble.

El documento que será debatido en sesión plenario argumenta que el caño y su entorno tiene grandes connotaciones históricas, no solo del siglo XIX sino de otras épocas, como la catalogación de un pecio romano de época antigua, diferentes proyectos defensivos de época moderna, el paso de la primera línea férrea de Andalucía hacia el motor industrial y económico de Puerto Real (El Trocadero), además de otras curiosidades históricas. “Es por esto, que se hace necesario la protección de dicho espacio”, mantiene el colectivo.

El Caño de la Cortadura, a pesar de su importancia histórica, no está recogido en la memoria descriptiva de la relación de bienes catalogados. No cuenta con ningún tipo de protección patrimonial, e incluso en el PGOU de Puerto Real no se hace referencia en el apartado de ‘Conjuntos de interés cultural’.

Así, motivan con argumentos de peso que, inmersos en la conmemoración del Bicentenario de la Batalla del Trocadero, los motivos por los que consideran que se debe declarar este espacio cargado de connotaciones históricas como “Bien de Interés Cultural”, favoreciendo así potenciar la villa de Puerto Real, el entorno y población del Río San Pedro.

Al mismo tiempo, sugieren proteger el lugar, divulgar los hechos históricos acaecidos y su trascendencia, así como que se ponga en valor del sitio mejorando su limpieza y actuando en las zonas verdes de sus alrededores. Reclaman por otro lado que se instale cartelería en la zona explicando su importancia, e incluso algún monumento o recordatorio en el lugar.