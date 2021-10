Se elimina la bonificación de la factura de la luz a los ex empleados de EMAE

Un grupo de ex funcionarios del Ayuntamiento de Puerto Real han recibido una notificación de la empresa suministradora de energía de Puerto Real, EPRESA, con un aviso de corte del suministro desde este miércoles, por un impago.

Se trata de trabajadores de la antigua EMAE (Empresa Municipal de Agua y Electricidad del Ayuntamiento de Puerto Real) que en noviembre de 1992 pasaron a formar parte de la plantilla del Ayuntamiento. Entonces lo hicieron respetando el convenio colectivo de la extinta empresa en todos sus términos, entre lo que se incluía que la empresa estaría obligada a conceder a su personal de plantilla, así como a nuevos jubilados y viudas de trabajadores de EMAE, “energía eléctrica para alumbrado y uso doméstico”. Es decir, el personal de la empresa suministradora de energía eléctrica, estaba exento del pago de las facturas de luz. Se trata de una práctica habitual en empresas de este tipo.

Desde entonces, estos trabajadores, la mayoría ya jubilados, han estado desfrutando de esta ayuda. La situación empezó a cambiar en octubre de 2018, cuando recibieron un comunicado de la empresa municipal Grupo Energético GEN, en el que se informaba de que la empresa no podía asumir el coste del suministro y de que procederían a la baja del contrato. Los afectados entendieron entonces que la empresa GEN no podía tomar partida en este asunto puesto que ni era la empresa para la que trabajaban ni formaron parte del acurdo que se firmó en noviembre de 1992. Así lo trasladaron al Ayuntamiento en un escrito presentado en el Registro General, en enero de 2019, solicitando que se mantuviesen los acuerdos firmados.

Creen los afectados por esta nueva decisión que no se ha producido ningún elemento que anule o invalide el acuerdo que se alcanzó, que incluso se aprobó poco después de la firma en el pleno del Ayuntamiento, por lo que no hay razón para que se elimine unilateralmente.

Además del temor a quedarse sin suministro eléctrico, los afectados por esta decisión, que son alrededor de 10 familias, temen que, tal y como les ha informado el Ayuntamiento, se les trate de cobrar las facturas de los recibos devengados desde que se les hizo la primera comunicación, que podría alcanzar hasta 2.500 euros.

Lamentan que se vaya a incumplir el acuerdo que alcanzaron con la alcaldesa, Elena Amaya, y el concejal responsable de las empresas públicas, Carlos Salguero, de que se seguirían asumiendo los recibos hasta que el asunto se solucionase. Algo que, no solo no se está cumpliendo, sino que ya han recibido el aviso de corte de suministro para este miércoles.

El responsable de Hacienda en el Ayuntamiento de Puerto Real, Rufino Morillo, reconoce la existencia de ese acuerdo, aunque mantiene que la Asesoría Jurídica Municipal interpreta que ese acuerdo dejó de tener validez una vez que los empleados acabaron su relación laboral con el Ayuntamiento.

Por otro lado, el primer teniente de alcaldesa, Carlos Salguero, recuerda que el Ayuntamiento dejó de pagar las facturas de estos ex trabajadores durante la anterior legislatura, y que, además, se produjo entonces un cambio en la titularidad de los contratos en los que ahora figuran los interesados como titulares. “El Ayuntamiento no puede hacer frente a las facturas de estas personas que ya no prestan servicio en el Ayuntamiento”, dice Salguero. Añade el concejal que “en el caso de que alguno no pueda hacer frente a los pagos por las razones que sea, se derivará a los servicios sociales como cualquier otro ciudadano”.