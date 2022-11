AxSí adopta el papel de oposición y pide mayor defensa de los intereses de la Villa

Alfredo Fernández y Manuel Izco, concejales de AxSí en el Ayuntamiento de Puerto Real, ofrecieron este viernes su primera rueda de prensa como grupo en la oposición tras abandonar el Gobierno local con la ruptura del pacto. Una comparecencia en la que han retomado discursos defendidos en los últimos años en cuestiones como el futuro de Las Aletas.

Ambos han afirmado que van a seguir “defendiendo los intereses de los ciudadanos, fiscalizando la gestión del equipo de Gobierno con responsabilidad y de forma constructiva”. No obstante, sí han marcado distancia afirmando que no comparten el modelo de Gobierno del PSOE y que no se están defendiendo los interesas de la ciudad en determinados asuntos de una forma tajante.

Uno de ellos es la defensa de la industria. Consideran los andalucistas que “hay una falta de norte político” en este asunto. “Se ha querido trasladar a la opinión pública que Airbus no se cerraba, cuando la planta de Puerto Real está abocada a su cierre inminente y hay una pérdida de derechos de los trabajadores que acaban de protagonizar una huelga”, dijo Fernández. Considera el andalucista que “aprovechándose de que no hay una defensa y una voz que ponga pies en pared, se ríen del municipio donde se va a cerrar la única planta Airbus”.

El modelo industrial también pasa para AxSí por la defensa del trabajo en Navantia, tal y como ayer reclamaron los trabajadores a través del comité de empresa. “Respetando el nuevo rumbo que se le quiere dar a la empresa, con las energías verdes, no podemos renunciar a la construcción de barcos, pero Puerto Real también está ausente en esa defensa”, manifestó Fernández.

Una “oposición seria” dicen que van a seguir haciendo de un modelo universitario que contempla que la Facultad de Ciencias de la Educación no abandone el campus del Río San Pedro. “Distintas administraciones se están reuniendo para perjudicar a Puerto Real con el traslado de Educación a Valcárcel, y tampoco hay una defensa de Puerto Real en ese sentido, pero vamos a estar muy pendiente para que eso no ocurra”, aseguró Fernández, matizando que “con esto no estamos pidiendo una privatización del edificio de Valcárcel, para el que exigimos un uso público”.

Otro asunto señalado en la comparecencia de este viernes fue el futuro de Las Aletas, “un proyecto muy importante que las administraciones -incluido el Ayuntamiento- no han defendido de la mejor manera. Nosotros llevamos mucho tiempo planteando alternativas para las 127 hectáreas que no están afectadas, y a las que se les sigue dando vueltas perjudicando a Puerto Real”. Así, retoman una vieja propuesta para que se estudie la viabilidad jurídica que existe para que “se compense a Puerto Real por el tiempo perdido en el desarrollo de esos suelos y para la recuperación de los terrenos para ponerlos en marcha desde el planeamiento municipal. “Que nos dejen gestionar lo que es nuestro”, resumió Fernández.

Por su parte, el concejal Manuel Izco insistió en que “Puerto Real tiene que ser una ciudad viva y dinámica, que genere economía, empleo y ocio”. Recordó que esa apuesta es “esencial” para Axsí, y que así lo han hecho con las áreas que han gestionado hasta hace poco en las delegaciones de Cultura, Fiestas, Turismo y Comercio, entre otras, “donde hemos hecho un trabajo importante pese a los años complicados que han estado marcados por la pandemia”.

Valoró el trabajo que los andalucistas han realizado en los casi tres años y medio en el Gobierno local para poner en valor el patrimonio cultural del municipio. En este sentido, Izco destacó “lo que se ha hecho y lo que queda por venir”, en cuestiones como el Bicentenario de la Batalla del Trocadero, “en lo que hay que seguir trabajado de forma seria”. También destacó el trabajo hecho en Turismo, “para que Puerto real sea una marca que crece, con campañas como ‘Puerto Real, Luz y Sal’ que ha tenido excelentes resultados”. Así, ambos concejales quisieron resaltar que “se ha puesto de manifiesto la capacidad que tenemos los andalucistas para gestionar”.