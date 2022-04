AxSí “La Autoridad Portuaria también tendrá que explicar su proyecto para los suelos de Delphi”

El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, socio de Gobierno de Elena Amaya (PSOE) ha valorado la publicación en el BOE de la orden por la que se aprueba la modificación sustancial puntual de la delimitación de espacios y usos portuarios del Puerto de la Bahía de Cádiz para los terrenos de Delphi.

Fernández ha declarado que “esta cuestión sobre los suelos era administrativamente un secreto a voces por el expediente de expropiación que ya estaba en curso por parte de Puertos del Estado, lo que se suma a las dudas sobre el uso industrial de la idea que ha anunciado el Cádiz CF”.

A juicio de los andalucistas, que rechazan claramente cualquier operación que suponga continuar condenando al municipio a la pérdida de más suelo industrial, “las administraciones nos vienen dando la espalda en materia de empleo desde hace décadas y si el destino de los suelos es para uso de interés portuario tampoco vamos a apoyar de ninguna manera que se nos monte aquí cualquier cosa”, afirma Alfredo Fernández con contundencia en referencia al rechazo que manifiestan con la actividad de almacenaje de graneles en la zona que pudiera pretender poner en marcha la Autoridad Portuaria.

“Llevamos muchos años de engaños y falsas expectativas que no solo han venido a incrementar el hartazgo de la gente, sino a perjudicar nuestro desarrollo económico e industrial que ya estaba y está en una situación muy crítica” prosigue el concejal de AxSí en la Villa, recordando que “le toca ahora a la señora Teófila Martínez ser clara y no jugar con los intereses de nuestro pueblo, los andalucistas no vamos a permitir más suposiciones y todo el que hable de algún proyecto deberá ponerlo encima de la mesa con todos los detalles, y con más motivos aún si cabe la posibilidad de que haya un riesgo para la salud de la gente con actividades contaminantes”.

Finalmente, el también coordinador Local de AxSí aboga porque “el futuro de Puerto Real se decida en Puerto Real y no en otros centros de decisión que siempre nos perjudican y provocan, como ya se ha demostrado, con el desmantelamiento de tantas empresas que se van fuera de Andalucía, privadas y con participación pública con la connivencia de los centros de poder político”. Por tanto, los andalucistas creen que se deben alcanzar “acuerdos de ciudad” entre todos que pasen por “un desarrollo industrial sostenible y que garantice certidumbre en los planteamientos, así como la generación de empleo estable y de calidad”