Autonomía Obrera denuncia la falta de personal y material en la Brigada de Mantenimiento

La sección Sindical de Autonomía Obrera en el Ayuntamiento de Puerto Real ven “dejadez” y un trato “discriminatorio y desigual” por parte del equipo de Gobierno hacia la Brigada de Mantenimiento Urbano. Dice el sindicato que esto se está produciendo “desde hace bastante tiempo” y que, a su vez, origina “comportamientos vejatorios de parte de la ciudadanía sobre los trabajadores, que se han acrecentado en esta legislatura”.

Matizan que no es solo una cuestión relacionada con la pérdida de poder adquisitivo tras la eliminación del llamado perfecto encuadramiento que aún no se ha solucionado. Señalan la falta de personal y de medios que se remonta a más de una década. “En los últimos doce años no se ha repuesto a ningún trabajador que haya causado baja por incapacidad laboral, jubilación, despido por errores administrativos o fallecimiento. Siempre está la excusa del plan de ajuste para no buscar soluciones, como sí se intenta en otras áreas municipales”, asegura Autonomía Obrera. Detallan que actualmente existen en la Brigada numerosas plazas vacantes, tan necesarias e importantes como pueden ser la de calderero, soldador y conductor, además de una baja de larga duración de mozo de almacén que afecta a todo el Ayuntamiento, ya que el almacén es municipal y desde allí se trabaja con el material de todos.

Sin embargo, lo que consideran más grave es que ahora se han quedado sin vehículos para trabajar ya que han vencido los alquileres tipo renting que los suministraban. “Desconocemos el motivo, pero el caso es que la licitación ha quedado desierta y, por consecuencia, siguen sin poder contratarse. Esto afecta directamente al personal de la Brigada, ocasionándole desasosiego, desánimo y, en definitiva, malestar laboral”, lamenta AO.

La representación de los trabajadores dice estar dolida porque “siempre queda nuestra imagen empañada por distintos motivos y completamente ajenos a nosotros: falta de materiales, escasez de personal, carencia de vehículos… y los culpables, para una gran parte de la opinión pública, somos nosotros”.

Por todo ello, exigen poder trabajar “dignamente y con los medios adecuados y necesarios, para así cumplir perfectamente con el servicio que debemos prestar a la ciudadanía. Los problemas que puedan derivarse de este mal funcionamiento no son responsabilidad nuestra”, finalizan.