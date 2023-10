Aurora Salvador celebra sus “50 acciones en cien días” al frente del Ayuntamiento de Puerto Real

La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real ha hecho público en su página web un documento donde enumera más de 50 acciones que han realizado los concejales del equipo de Gobierno local desde su llegada al Ayuntamiento de Puerto Real a finales del pasado mes de junio. “Más de 50 acciones en 100 días”, dice la alcaldesa, en el día en el que, realmente, se cumplen 124 días desde su llegada a la Alcaldía.

La propia alcaldesa, Aurora Salvador, ha explicado que en el dossier se exponen las primeras acciones que se han llevado a cabo para “trabajar por una ciudad más sostenible y cuidada, de más cultura y más participación. Hablamos de un Puerto Real con más derechos sociales, más bienestar para el conjunto de la ciudadanía y de las políticas que hemos puesto en marcha hasta el momento para que de verdad tengamos más futuro”.

Entrando en detalle, la alcaldesa ha hecho ineludible referencia al trágico incendio de Las Canteras, “una desgracia con la que toda la ciudadanía de Puerto Real nos hemos sentido muy dolidos e involucrados y que nos ha servido para valorar lo que tenemos, lo que hemos tenido ahí olvidado”.

Salvador también se refirió a cuestiones más visibles como la poda de las palmeras o limpieza de las escolleras del Paseo, así como gestiones no tan evidentes a ojos de la ciudadanía pero igualmente importantes como trabajar en el Plan de Vivienda o en todo lo referido a la hacienda y personal municipal. “También hemos hecho un esfuerzo de atención a la ciudadanía para escuchar sus necesidades y propuestas”.

En su balance, dice Salvador que “lo publicado es sólo una muestra de algunas cuestiones que en tan solo cien días se han podido atender o iniciar, pero no cabe duda que se ha trabajado en otros muchos frentes que, al no estar cerrados, preferimos ser prudentes y no anunciar”. La primera edil también ha recordado que el de la Confluencia sigue siendo un “espacio abierto a la participación” de la ciudadanía, a la que interpela para “contribuir en conseguir una ciudad mejor”.

“La responsabilidad no es sólo de los que hemos decidido aparcar nuestros trabajos y participar durante un tiempo en política, sino de toda la ciudadanía puertorrealeña. Sólo juntas y juntos conseguiremos una ciudad mejor”.

En esta línea la alcaldesa ha animado a la gente a ampliar más información o participar en la Confluencia, a través de las asambleas abiertas a la ciudadanía que se vienen convocando desde hace meses. Por último, termina indicando que “esta publicación se trata de una acción de transparencia e información a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa que estamos trabajando con todo el tesón posible para afrontar el complicado reto de gestionar un Ayuntamiento como el Puerto Real”.