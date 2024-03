Asprodeme Puerto Real no falta a su cita con la Semana Santa

La apertura de la puerta de la Asociación Asprodeme en Puerto Real, en la calle Teresa de Calcuta, suponía la salida procesional de la primera de las “hermandades” que esta Semana Santa ha recorrido las calles de Puerto Real. Su cruz de guía anunciaba la salida de la particular ‘Hermandad de Asprodeme’, que no falta cada Semana de Pasión a esta importante cita. A las once de la mañana se producía el momento más esperado, la salida procesional mientras se entonaba el himno nacional.

Este año, la asociación contó con el de un grupo de voluntarios de la Banda de Cornetas y Tambores Santísimo Cristo de la Caridad de Jerez, que desinteresadamente les acompañó en el recorrido.

Los miembros de la Asociación Asprodeme, trabajadores, amigos y familiares, se unieron a un amplío desfile, que también contó con mucho público disfrutando del paso de la procesión por los alrededores del centro.

La asociación contó con la colaboración de la Policía Local, en las labores de redistribución del tráfico, y con la visita de la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz