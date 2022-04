Alumnos de La Salle participan en Sicilia en un encuentro contra el Cambio Climático

El Colegio La Salle Buen Consejo de Puerto Real ha participando en el primer encuentro por el Cambio climático, dentro del Programa Erasmus KA2 llamado LECLIC (Living in the Era of Climate Change) que ha tenido lugar en la ciudad siciliana de Bagheria, entre los días 28 de marzo y 1 de abril. Allí se han dado cita otros centros colaboradores del proyecto procedentes de Aveiro (Portugal) y Patras (Grecia).

El pasado 29 de marzo, en el Ayuntamiento de Bagheria, tuvo lugar un seminario de cómo el cambio climático está cambiando las zonas costeras. En primer lugar fueron los alumnos y alumnas de los cuatro centros los que dieron su visión local de lo que estaba ocurriendo y posteriormente la profesora de la Universidad de Palermo de Ciencias de la Tierra y el Mar, Simona Todaro, ofreció su visión de las causas y consecuencias que estaban teniendo en el lugar debido principalmente a la acción humana. A través de una exposición muy gráfica y con ejemplos muy concreto, mostró cómo la acción humana estaba cambiando nuestras costas.