Alumnos de España, Grecia, Italia y Portugal participan en una limpieza de Las Canteras

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la delegación municipal de Medio Ambiente, ha colaborado este martes en la acción de limpieza colectiva de Las Canteras que ha llevado a cabo el colegio La Salle-Buen Consejo de la localidad.

A las diez de la mañana, los estudiantes fueron recibidos en las instalaciones de Reflejo Verde, desde donde partieron al Patio de los Villates, en Las Canteras. Allí recibieron explicaciones de los técnicos de Medio Ambiente, sobre la historia del Parque y la importancia de su biodiversidad

En la actividad ha participado un grupo de 26 alumnos y alumnas procedentes de España, Grecia, Italia y Portugal que participan en el proyecto europeo ERASMUS+, llamado LECLIC (Living in the Era of Climate Change), y su respectivo profesorado.

Durante tres años el alumnado de los cuatro países ha estudiado el cambio climático y su relación con el actual estilo de vida, de manera que se puedan tomar acciones para mitigarlo y avanzar en la concienciación y desarrollo sostenible.

Esta propuesta ha supuesto una acción altamente significativa para el aprendizaje de este alumnado porque les ha permitido conocer directamente la relación que tiene el medio ambiente con el cambio climático y el impacto que provocan las malas prácticas en el medio natural (en el caso de los residuos). También han tenido la oportunidad de analizar y debatir la situación y las medidas que tanto individual como colectivamente se pueden aplicar.

La limpieza ha apoyado con personal y material del Proyecto Aulas Libera de SEO/BirdLife, que han explicado a los alumnos conceptos como el de ‘Basuraleza’. Además, con la ayuda de los jardineros municipales, la iniciativa incluye también una repoblación con especies como los pinos piñoneros, acebuches, algarrobos, lavanda, encina y madroños. La actividad tiene previsto repetirse el próximo jueves 19 de enero.