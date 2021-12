Adelante Andalucía exige a la Junta más personal para el alumnado NEAE de Reyes Católicos y El Trocadero

El parlamentario de Adelante Andalucía por Cádiz, Ricardo Sánchez, se ha dirigido a la Consejería de Educación para exigir más personal y recursos para el alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo (NEAE) de dos centros de Puerto Real.

Recogiendo la denuncia del sindicato USTEA, que ha vuelto a destacar la desorganización de la consejería de Educación a la hora de gestionar los recursos materiales y humanos para el alumnado NEAE y a demostrar el abandono de un alumnado muy vulnerable, sin comprender su complejidad, “hemos preguntado por la situación de dos centros educativos Trocadero y Reyes Católicos”.

Como ha recordado Sánchez, “en teoría, hay una ratio máxima de alumnado NEAE por aula: debería haber un máximo de dos, pero no se cumple en la realidad, con clases con seis y siete alumnos de estas características”. En el CEIP Trocadero, “es necesaria una mayor dotación de Pedagogía Terapéutica (PT) y más horas de personal Técnico de Integración Social (PTIS) para atender al alumnado NEAE del centro”. Y es que como ha denunciado, “el personal de este colegio público se encuentra desbordado”.

En el CEIP Trocadero, “se llega al extremo de que uno de los niños no puede completar su jornada escolar diaria, ya que la falta de recursos hace inviable cubrir toda la franja del horario escolar, el alumnado NEAE no puede acudir al comedor escolar por no tener monitores para su atención y pasan meses sin ser valorados, por lo que no pueden ser censados y por tanto no se les dota de recursos”.

En el caso del CEIP Reyes Católicos, “el problema se agrava puesto que dispone de la única aula específica de educación infantil y primaria en Puerto Real”. Esta aula, con supera la ratio, “cuenta con una maestra de PT y un PTIS a tiempo completo pero el número tan elevado de alumnos y su diversidad hacen imposible una atención adecuada, en muchos momentos no se da abasto y solo se puede trabajar el plano asistencial y el control conductual”. Además, “con esta única aula se obliga a familias y alumnado a desplazamientos más lejanos y a la falta de integración en su entorno residencial”, por lo que “es necesaria abrir una nueva aula específica en Puerto Real”.

Es por ello que el parlamentario de Adelante Andalucía se ha dirigido a la Junta para que ponga en marcha medidas para que el centro educativo Trocadero cuenta con la dotación de PT necesaria y más horas de PTIS, así como que abra una nueva específica en el CEIP Reyes Católicos.