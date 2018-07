¿Qué votará el PP de Cádiz?

Sesenta compromisarios. Ese el número de representantes que la provincia tiene en el congreso del PP donde mañana se decidirá quién es su nuevo presidente o presidenta. Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santamaría. Cádiz se queda como quinta provincia andaluza en compromisarios, por detrás de Málaga, Sevilla, Almería y Granada, y son 543 los andaluces que tendrán voto, un 17% del total, que son 3.082.

¿Y qué votarán estos 60 gaditanos? Es difícil saber la decisión de cada uno de ellos. El voto es secreto, pero muchos de lo nombres reconocibles del partido en Cádiz han dado a conocer su elección bien por las redes sociales, en declaraciones a los medios o decantándose públicamente al asistir a actos de Soraya o Casado en estos días, dentro de la campaña que han realizado ambos candidatos. Todo apunta a que Cádiz será una provincia 'sorayista' casi al completo -la candidata obtuvo 749 votos frente a los 210 de Casado-, pero en la última semana se han ido destapando afines al diputado abulense entre esas caras conocidas.

Sin embargo, hay muchos compromisarios elegidos por los militantes de los municipios que no son tan reconocibles, cuyo voto, evidentemente, contará igual. Y por eso mismo, y en consonancia con los primeros resultados, los defensores de Soraya ven clara su victoria en la provincia. Manejan un respaldo cercano al 90% de estas papeletas y creen que los defensores de Casado lo que han hecho es mucho ruido. Los de Casado se escudan en que por minutos van ganando apoyos, aunque con lo emitido por la militancia en la primera fase, donde Soraya casi cuadriplicó los votos de Casado, el triunfo de la candidata entre el PP gaditano sería evidente.

La dirección provincial, en consonancia con la regional y con Javier Arenas como padrino, se ha posicionado claramente del lado de Soraya. Antonio Sanz, presidente de los populares gaditanos, es además el coordinador de su equipo de campaña. Sanz es uno de los compromisarios natos con los que contará Cádiz en el congreso, junto a los diputados y senadores por Cádiz, así como el eurodiputado Miguel Arias Cañete. De estos llamados natos estarán con Soraya el propio Sanz, y las diputadas Teófila Martínez, que ha aparecido en uno de sus vídeos de campaña, y María José García Pelayo. Se ha posicionado con Pablo Casado el alcalde de Vejer, José Ortiz, que ha sido la voz más fuerte de este candidato, que visitó el mucicipio vejeriego. Y a él se han unido más tarde el diputado Alfonso Candón y la senadora María José Sánchez Alba, además de Arias Cañete. El que no se ha pronunciado públicamente hasta ahora es el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, pero estará con Sáenz de Santamaría salvo sorpresa.

Pero además de esto hay 52 compromisarios más elegidos. Entre ellos han entrado los cuatro parlamentarios andaluces. Ana Mestre y Antonio Saldaña votarán por Soraya. Aunque Jerez en un principio se posicionó junto a María Dolores de Cospedal , y ésta apoya a Casado, sus compromisarios han apostado por la ex vicepresidenta del Gobierno. De hecho, en el concurrido acto de Soraya en Cádiz también se pudo ver a Agustín Muñoz, que fuera subdelegado del Gobierno en Cádiz, que también es compromisario por Jerez, y algunos candidatos a las alcaldías de la provincia que están en Madrid. La parlamentaria chiclanera Teresa Ruiz Sillero anunció en sus redes sociales que es partidaria de Casado. Los votos de los afiliados de la agrupación en esa ciudad tuvieron un resultado muy apretado, a favor de Soraya por un voto, y su secretario local, Andrés Nuñez, sí votará por la ex vicepresidenta en consonancia con esta victoria.

Otro representante destacado del PP en la provincia, José Loaiza, vicepresidente del partido, ex acalde de San Fernando y ex presidente de la Diputación, se ha declinado en la última semana por Casado. De hecho, San Fernando fue una de las dos únicas localidades donde ganó en la primera fase de las primarias, aunque no todos sus representantes al completo votarán así. La cuenta de Twitter 'Cádiz con Soraya' publicaba fotos con la candidata junto a representantes gaditanos, donde también aparecían por ejemplo el alcaldable de El Puerto de Santa María, Germán Beardo. Loaiza y Ortiz, por su parte, han 'colgado' imágenes con su rival en la cuenta 'Cádiz con Casado'.

En Cádiz capital están de manera unánime con Sáenz de Santamaría, al menos en lo que a sus compromisarios se refiere. Encabezados por Teófila Martínez, que incluso participa en un vídeo de apoyo a Soraya, estarán en Madrid el alcaldable Juan José Ortiz y los concejales Ignacio Romaní y Mercedes Colombo, además del anterior delegado de Zona Franca, Alfonso Pozuelo, y Pablo Chaves. El apoyo más sonado que Casado ha tenido en la capital ha sido el del ex senador y concejal del grupo en el ayuntamiento José Blas Fernández, que aunque no es compromisario hace unos días publicó un duro artículo en este periódico en el que pedía que el PP debía alejar “a las personas que han venido a lucrarse” y “mandar al trastero las mesas camillas, las tribus, las familias y los ismos”.

Los votos supuestos contabilizados aquí, en cualquier caso, alcanzan una veintena, lo que supone solo un tercio de los que emitirá la provincia en el congreso de mañana. En cualquier caso habrá que esperar para saber el resultado.