“A los vigilantes se les ha cambiado el horario sólo un par de veces”

El alcalde de Zahara de la Sierra, Juan Nieto, niega, en respuesta a la central sindical CSIF, que las bajas médicas de los tres vigilantes municipales que ejercen como agentes policiales en el municipio tengan que ver con episodios de ansiedad y cambios de turnos, que les impida conciliar la vida familiar. Los tres vigilantes llevan seis meses de baja médica y la central sindical citada tiene abierto un contencioso contra el Ayuntamiento por romper de forma unilateral el acuerdo firmado para la elaboración del cuadrante.

“No es verdad. Tan sólo se le ha cambiado el horario un par de veces y en un margen de dos horas. Vivimos en un pueblo pequeño y tranquilo, en el que durante los más de seis meses que llevan los vigilantes de baja, el que lleva el teléfono móvil de los vigilantes las 24 horas, día y noche, soy personalmente yo. Donde no hay estrés y el ambiente social de conflictividad es prácticamente nulo. Lo puedo demostrar”, añade.

El alcalde dice que “quieren hacer ver que hay un ambiente estresante para justificar lo que en verdad la representante del CSIF ha dicho, que es que la causa de la baja médica es por razones laborales”. Y añade que los vigilantes “de las 1.600 horas de trabajo efectivo que debieran de haber estado trabajando, venían echando unas 1.200 horas. Es decir unos tres meses de trabajo menos, aparte de las vacaciones y los días de asuntos propios. Y eso no es legal. Así lo entiendo y así lo entendió, en su momento, la persona que desempeñaba el puesto de secretario-interventor de este Ayuntamiento, el cual estuvo presente en las reuniones negociadoras con los sindicatos”. Nieto justifica su decisión de retirarle el arma a uno de los vigilantes. “Tenía una propuesta de baja de 180 días. Se presenta un día en la Alcaldía y me dice que le han dado el alta médica porque él la ha pedido voluntariamente y que se incorpora porque no quiere problemas. Al día siguiente le entrego el decreto en el que le comunico que el arma le ha sido retirada y le establezco los turnos de trabajo. Al rato se presenta con una baja médica de nuevo para entregarla. Y esto no es serio”, dice, apelando a su “responsabilidad” para quitar el arma