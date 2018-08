Las ventas de automóviles suben pero sin aspavientos

Las ventas de vehículos en la provincia de Cádiz en lo que va de agosto no están experimentando el notable incremento anunciado para todo el país durante este mes. Al menos eso reflejan hasta ahora las cifras de matriculaciones. A finales de la semana pasada, las matriculaciones en Cádiz mostraban una subida de un 14% respecto al mes de agosto del año pasado. Y en relación con el pasado mes de julio, un descenso de un 2,6%.

Es un crecimiento importante ese 14% de agosto respecto al mismo mes de 2017 pero que se corresponde con el que vienen experimentado las ventas de vehículos en Cádiz durante el año. El pasado julio, por ejemplo, las matriculaciones aumentaron un 16,14% en relación con el mismo mes de 2107. Y las matriculaciones de turismos y vehículos todoterreno, también de acuerdo con las cifras que ofrece mensualmente el Instituto de Estudios de Automoción, aumentaron en el primer semestre de este año un 14,99%. Pasaron de los 11.984 matriculados en los primeros seis meses de 2017 a los 13.781 del mismo período de 2018.

Pero esas cifras corresponden a la suma de los tres canales de venta: particular, empresa y Rac (empresas de alquiler de coches). En el segmento de mercado de los clientes particulares, el canal de mayor importancia para la supervivencia de los concesionarios, el que verdaderamente refleja la demanda en el mercado del automóvil, el incremento de matriculaciones en la provincia gaditana en el primer semestre de 2018 fue de un 12,3%. Pasó de los 10.086 vehículos matriculados en los primeros seis meses de 2017 a los 11.328 del mismo período de este año.

El caso es que el mercado del automóvil en Cádiz está creciendo en la línea normal por la que avanza en los últimos meses. Con la salvedad de que las matriculaciones suelen hacerse en los dos o tres últimos días del mes. De hecho, algunos meses ocurre que el 50% de los vehículos son matriculados en los últimos tres días.

Los titulares en los medios de comunicación que indicaban que las ventas de coches se disparaban en España un 30% en la primera quincena de agosto por efecto del cambio normativo de emisiones han transmitido la impresión de que la gente se había lanzado a los concesionarios a comprar. Pero las propias noticias sobre esa subida tan espectacular explicaban que el canal protagonista en las ventas de la primera quincena era el de las empresas. La subida en las matriculaciones en el canal de los clientes particulares se quedaba en España en un 2,43% en esa quincena explosiva.

"Creo que es más el ruido que las nueces", dice Antonio Marín, director de Ibericar en Cádiz (con las concesiones Renault y Peugeot), que suma una amplia experiencia en el mercado automovilístico y conoce muy bien el de la provincia de Cádiz. Las cifras cambian, explica, en función de los vehículos que tengan en cuenta quienes elaboran la estadística o el estudio. En la provincia de Cádiz, señala, las cifras no están contaminadas por los rentacares, por los alquileres, y por las compañías de renting, que matriculan en Madrid casi todas. Marín anota que el mercado de empresas es fácilmente manipulable: "Si mañana una concesión matricula 50 coches a su nombre, pues crece el mercado un nosecuantos por ciento.. Y mire usted, el mercado no ha crecido, es que alguien ha matriculado coches".

El próximo 1 de septiembre entran en vigor los nuevos test de emisiones y consumos WLTP. Eso va a tener en cada marca y en cada gama un impacto en cuanto a pago de impuestos, ya que hay un impuesto que se llama especial de matriculación que tributa de acuerdo a las emisiones de CO2 de los motores.

El nuevo reglamento, explica Pedro Marín, es mucho más exigente. Básicamente, antes un motor se homologaba en un banco de pruebas y para todos lo coches. Un Renault Clio, por ejemplo, servía para todas las variantes de ese modelo. "Pero en el Renault Clio hay diferentes acabados: uno tiene la rueda más ancha, otro la tiene más estrecha, uno lleva antena, otro no la lleva... Todos los vehículos se catalogaban de acuerdo al motor que llevaban puesto y ahora la norma será mucho más exigente y utilizará la prueba de banco, pero también una prueba en carretera, otra en circuito cerrado, otra del vehículo montado con distintas simulaciones climatológicas, de calor, de frío..., y en cada versión o modelo real del coche: con una llanta de 16 pulgadas, de 20 pulgadas... Realmente lo que influye a la hora del consumo real del coche y de las emisiones reales del coche. Esa nueva medición es la que a va a regir a partir del 1 de septiembre. De modo que un vehículo que antes no pagaba impuesto de matriculación porque tenía unas emisiones homologadas determinadas, con la nueva prueba entrará dentro del pago del impuesto de matriculación. Es un tema fiscal puro y duro".

Todo esto ha movilizado el mercado con la idea de que los coches van a ser más caros a partir del 1 de septiembre. Y se ha creado la expectativa de una avalancha de compradores en agosto. Marín cree que no será así, que no habrá una subida de precios relevante, generalizada. La avalancha de compradores no la ve. En todo caso, habrá que esperar a que termine agosto, con ese habitual incremento de matriculaciones en los últimos días del mes, para comprobar si las cifras de ventas se han disparado.