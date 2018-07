Los vecinos de la población vejeriega podrán elegir al juez de paz

Tras la decisión tomada por el equipo de gobierno del popular, José Ortiz, el próximo juez o jueza de paz podrá ser elegido por los vejeriegos.

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha quedado abierto el plazo de presentación para las candidaturas de juez titular hasta el 23 de julio y de juez suplente hasta el 24 de julio.

Todas las personas que deseen presentarse deberán registrar su candidatura en el Registro General del Ayuntamiento de Vejer si cumplen una serie de requisitos como ser ciudadano español, mayor de edad, estar en pleno derecho de los derechos civiles, no estar condenado por ningún delito y no tener causa de incapacidad o de incompatibilidad para desempeñar las funciones judiciales. Para este puesto no es necesario ser licenciado en Derecho.

Tras la finalización del plazo establecido se harán públicos los nombres de los candidatos para proceder a las votaciones por parte de los vecinos del municipio vejeriego.

El alcalde de Vejer, José Ortiz, ya apuntó que se están habilitando unas nuevas dependencias en el edificio municipal situado en la calle Corredera, junto al parking, lo que permitirá abandonar antes de que finalice el presente año las actuales instalaciones ubicadas en la plaza de España.