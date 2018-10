Los vecinos de El Tejar tampoco quieren cerca el centro de animales

Los vecinos de la barriada de El tejar, a través de la asociación Ronda de la Victoria, han dirigido un escrito dirigido al área municipal de Medio Ambiente -cuyo titular es José Luis Bueno- para solicitar información acerca de la ubicación del centro de protección animal en la antigua nave de Parques y Jardines, en la calle Francisco Cossi Ochoa, en el polígono de San José Bajo.

Esta nave está separada de varios bloques de la barriada únicamente por las vías del tren y según relata en su escrito el presidente de la asociación, se han recibido quejas por parte de los vecinos que expresan su malestar ante los continuos ladridos de los perros que ya se encuentran allí recogidos.

La licencia de obras está a la espera de que concluya el expediente en los próximos días

A pesar de que la nave no está todavía adaptada para este uso, ya que la licencia municipal no ha sido todavía concedido, ya hay allí alojados animales que según las protectoras, podrían ser en torno a cuarenta. Los propios vecinos señalan también en su escrito que la nave, hoy por hoy, no reúne las condiciones necesarias para albergar animales y consideran que no debería ubicarse este servicio en zonas que tengan población cerca, tanto por las molestias que esto puede generar a los vecinos en materia de ruidos y malos olores, como por la posible insalubridad de la medida.

Los vecinos se oponen a que este centro provisional funcione cerca de sus casas, como ya hicieron en su día los vecinos de las Viñas, urbanización en la que se llegaron a comenzar las obras del centro, aunque finalmente se abandonaron.

Por otro lado en la jornada de ayer se celebraba en el Ayuntamiento una reunión a la que acudieron los técnicos del área de Medio Ambiente para explicar a los grupos municipales los detalles del proyecto de adecuación de la nave.

Según explicaron desde el Ayuntamiento, el expediente lleva tramitándose ya más de un año y medio, estando ya prácticamente resuelto y a la espera de firma en los próximos días, para la obtención de la licencia.

El pasado mes de enero el Ayuntamiento anunciaba que el centro de San José Bajo será provisional, ya que el definitivo irá en el polígono las Salinas y cuenta ya en los presupuestos de este año con una partida consignada de 15.000 euros para la redacción del proyecto.

Este centro provisional constará con 40 cheniles con capacidad para albergar a 120 perros, contando con una zona de cachorros, otra de cuarentena, otra para gatos y un espacio destinado a la atención veterinaria.

Ya hace unos días varias asociaciones animalistas habían criticado la ubicación de este centro de animales en su ubicación provisional, por considerar que la nave no reúne las condiciones necesarias para ello.

También ayer Podemos El Puerto emitió un comunicado en el que lamentaban la gestión municipal eneste asunto. "Recordamos la frustración de protectoras y ciudadanos con el centro de Las Viñas, con el consiguiente despilfarro de dinero público, donde al final perdió toda la ciudadanía y nos resulta desesperanzador ver cómo se ha pasado de un pacto programa en el que se prometía una playa canina a una situación presente en la que se tienen a los animales en condiciones insalubres. Pedimos al Ayuntamiento que escuche a quien mejor conocen los intereses de los animales, y no ceda ante los posibles intereses económicos de las empresas concesionarias", señalan.