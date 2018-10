El tren supersónico parte de Cádiz

Carbures ya no es Carbures, sino Airtificial. Rafael Contreras, el fundador gaditano de la firma que se ha convertido en señera en la fibra de carbono en Andalucía, convirtió en una brillante operación comercial la presentación en sociedad de la cápsula Quintero One que el entramado empresarial Hyperloop quiere hacer 'volar' por el desierto de la península arábiga en 2019.

Con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, como madrina del artefacto del futuro, y la cúpula de la multinacional que desarrolla esta tecnología del transporte del nuevo tiempo presente, Contreras diseñó una puesta de escena no exenta de suspense antes de descorrer el telón que mostraba el supositorio que debe deslizarse por un tubo a más de mil kilómetros por hora. “¿Es un tren, es un avión? No, es el Hyperloop”, dijo eufórico el ex presidente de Carbures, hoy presidente de Airtificial, que es lo mismo pero con nuevos socios.

Quintero One pesa cinco toneladas, tiene una longitud de 30 metros y una longitud interior de cabina de quince metros. Para construirla han sido necesarias 21.000 horas de trabajo del equipo de ingenieros, 5.000 horas de montaje de los 82 paneles de 7.200 metros cuadrados de fibra de carbono fijados con 75.000 remaches y equipados con 72 sensores. “Como nos sabíamos que era imposible, lo hicimos”, afirmó satisfecho Contreras ante su gran obra. Susana Díaz le regaló su bendición: “Este es un hito que en el futuro unirá Cádiz con Barcelona en una hora, ¿no, Rafael?”. Este recorrido tan montañoso a través de un tubo posiblemente no lo veamos nunca (contando con que aún no tenemos ni AVE), pero lo cierto es que, como dijo Díaz, “la ingeniería andaluza ha demostrado estar en el primer nivel”.

La cápsula sale en las próximas fechas de Cádiz hacia Toulouse, donde el Hyperloop debe seguir creciendo. Pero la primera parte, la carcasa, el origen del tren del futuro, “un avión que va por tierra o un tren que vuela, no sé”, como lo definió uno de los ingenieros, ha partido de la provincia. Un hecho que a Contreras le sirvió para reivindicarse ante un público local e internacional, ante clientes y futuros clientes, ante políticos y empresarios. “Aquí fabricamos de todo... de todo lo que sea de fibra de carbono, quiero decir. Si usted quiere una cápsula para el jardín de su casa, se la fabricamos”, bromeó.