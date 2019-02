A sólo cien días del no va más

El no va más no está tan lejos. Dentro de exactamente 100 días la provincia de Cádiz vivirá las elecciones municipales más inciertas que se recuerdan. Ese domingo 26 de mayo, una jornada en la que también habrá elecciones europeas, los gaditanos elegirán a sus concejales para los próximos cuatro años. La novedad no estará en el número de candidaturas que se presenten, que seguro que serán muchas, sino en la alta relación de partidos que, a priori, cuentan con opciones serias de obtener representación en los salones de plenos, sobre todo en los de las grandes ciudades de la provincia.

Estos comicios locales, que serán los undécimos de la democracia, serán especiales por muchos aspectos. El primero de ellos es que a estas alturas se desconoce aún si habrá unas elecciones generales previas. De haberlas –todo apunta a que hoy mismo se fijará la fecha del domingo 28 de abril– el panorama de cara a las municipales podría variar algo o mucho. Pero también serán unos comicios especiales porque ya no hay dudas de que el bipartidismo está claramente de capa caída.

Lo que sigue es un panorama de cómo se presentan las elecciones del 26 de mayo en los 15 municipios de la provincia que superan los 20.000 habitantes. Pero este panorama es sólo aproximado porque las incógnitas se multiplican. Y es que a día de hoy Ciudadanos no ha presentado candidato alguno, se desconoce en qué municipios habrá lista de Vox e incluso no se sabe en qué poblaciones se concretará una alianza entre Podemos e IU que sigue dando pasos pero muy poco a poco.

Cádiz

La reválida de 'Kichi' frente a una oposición crecida

Jerez

PP y PSOE, dependientes de los pactos

Algeciras

Una mayoría absoluta puesta en duda

San Fernando

La continuidad del PSOE depende de los pactos

El Puerto

El PSOE quiere repetir pero la derecha viene fuerte

Chiclana

PSOE y PP se enfrentan bajo la sombra de Cs

Sanlúcar

El PSOE, frente a rivales de izquierda y derecha

La Línea

100x100, ante el reto de gobernar en solitario

Puerto Real

Romero, frente a a un PSOE fuerte y el nuevo AxSÍ

Arcos

Candidatos nuevos, pero con experiencia municipal

San Roque

El PSOE busca revalidar la mayoría absoluta

Rota

El socialista Javier Ruiz se somete al examen electoral

Los Barrios

Un nuevo partido de raíz local y andalucista

Barbate

PSOE y PP, rivales de un Molina que busca la segunda

Conil

IU, a mantener su ‘fortaleza’ ante un PSOE con nueva líder