Los sindicatos convocan tres manifestaciones por el Primero de Mayo en Cádiz

La división sindical quedará aún más patente en este Primero de Mayo en Cádiz. Tres manifestaciones convocadas por diferentes sindicatos recorrerán las calles de la capital este miércoles por la mañana para celebrar el Día Internacional del Trabajador.

La primera de ellas es la convocada por las organizaciones mayoritarias, CCOO y UGT, que partirá a las doce de la mañana de la plaza de España rumbo a la Subdelegación del Gobierno con el lema Primero las personas.

Los secretarios generales de ambos sindicatos, Lola Rodríguez (UGT) y Antonio Pavón (CCOO) hicieron un llamamiento a "la participación y la movilización social en defensa de los trabajadores" en una comparecencia conjunta celebrada este lunes. "No hay colectivo social ni trabajador que no tenga razones para no venir a este Primero de Mayo", sostuvo Antonio Pavón.

CCOO y UGT también celebrarán otra concentración en la provincia, concretamente en La Línea de la Concepción, que partirá a la misma hora que la manifestación de Cádiz desde la plaza de toros de la ciudad.

Por su parte, los sindicatos alternativos que forman la "confluencia sindical" -que agrupa entre otros a CGT, CTA, SAT, Ustea, y Autonomía Obrera- realizarán su tradicional manifestación a las doce de la mañana desde San Severiano y acabará en la plaza Campo de la Aviación de Loreto. El lema elegido por la confluencia es Una sola clase, una sola lucha, por un primero de mayo de unidad obrera y combativa.

Os dejamos toda la información sobre la manifestación del 1 de mayo que celebraremos en Cádiz, al final de la manifestación degustaremos algunos aperitivos y podéis ir a ver la fiesta de Carnaval que se va a celebrar en el Paseo marítimo de Cádiz. https://t.co/lqYq1UyRTF pic.twitter.com/sWfVxoE1kZ — Sindicato USO Cádiz (@CadizUso) 25 de abril de 2019

La tercera marcha ha sido convocada por la Unión Sindical Obrera (USO), que celebrará este año en Cádiz su acto central en Andalucía. También saldrá de San Severiano media hora después de la manifestación de la confluencia sindical para concluir en la calle Grazalema.