Los retrasos de Renfe son "una falta de respeto a la provincia", dice Sanz

Los numerosos retrasos de trenes con origen o destino en la provincia de Cádiz que se están produciendo desde el mes pasado son "una falta de respeto" a los gaditanos "por parte del Gobierno del señor Sánchez", dijo ayer Antonio Sanz, senador y presidente del PP de Cádiz.

Sanz llevará el asunto al Senado (para "exigir explicaciones" al Gobierno) y Ciudadanos, al Congreso. Lo anunció ayer Javier Cano, diputado de ese partido por Cádiz. Dijo que ha presentado una pregunta al Gobierno para que responda si "tiene constancia de los continuos retrasos que sufren los trenes que unen la provincia de Cádiz con Madrid". También quiere el Gobierno explique "qué piensa hacer para dotar a la provincia con unas comunicaciones férreas dignas que no sufran retrasos horarios".

Antonio Sanz considera que se está haciendo "un daño" a la provincia de Cádiz con esas demoras. "No soy un técnico", dijo ayer, "pero le tengo que pedir responsabilidades al Gobierno; me parece una falta de respeto a la provincia de Cádiz; ayer, un retraso de 80 minutos; pero es que es una constante y eso no ocurre en otros sitios. ¿Por qué Cádiz tiene que sufrir una situación de daño importante, con problemas para todos? Hasta para los taxistas, a quien nadie les comunica que va a haber unos retrasos importantísimos, y cuando llega la gente a las doce y media de la noche desde Madrid, pues lógicamente no encuentra cubiertas sus necesidades".

El diputado de Ciudadanos Javier Cano comentó ayer que ya había presentado anteriormente una pregunta en el Congreso para saber si era posible ampliar el número de trenes a la provincia de Cádiz. "La respuesta fue que la demanda estaba cubierta", señaló Cano, "pero realmente no está cubierta porque cuando se amplían los trenes, se llenan; pero ahora se han producido numerosos retrasos incluso de partida".

Cano lamentó que el Ministerio de Fomento "tenga a la provincia en el último sitio". "Porque hay que recordar", dijo, "que es la única provincia que está conectada por autopista de peaje y en la que, en materia ferroviaria, en su conexión con Madrid es muy deficiente". En su pregunta al Gobierno, el diputado de Ciudadanos señala una serie de incidencias ocurridas en el pasado mes de agosto y en este mes.