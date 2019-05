La retirada de una fragata de una misión con EEUU también se observa desde Cádiz

La "retirada temporal" de una fragata española de una misión con EEUU ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán también se observa desde Cádiz, debido a la relación con Estados Unidos a través de la Base de Rota y Navantia.

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha justificado la retirada temporal de la fragata española Méndez de Núñez, con base de Ferrol, del grupo de combate encabezado por el portaaviones 'USS Abraham Lincoln' en el hecho de que Estados Unidos decidiera un cambio de misión unilateral no pactado con España.

"Nosotros no le reprochamos en este momento al Gobierno de los Estados Unidos que se haya salido del acuerdo que habían firmado (con España), sino que lo respetamos. Obviamente ellos tienen que respetar también que nosotros estemos estrictamente a los términos del acuerdo que firmamos", ha defendido la ministra en funciones en Bruselas en declaraciones a la prensa al ser preguntada por si teme un deterioro en las relaciones con EEUU.

Robles, que visitó hace poco la base roteña, ha insistido en que la interrupción "provisional" de la fragata española en la integración en el grupo de combate estadounidense "entra dentro de la normalidad" tras alegar que la nueva misión del portaaviones decidida por Estados Unidos en el marco de la reciente escalada militar con Irán no se ajusta al acuerdo entre Estados Unidos y España hace dos años, cuya "finalidad" principal era "conmemorar, celebrar el quinto aniversario de la vuelta al mundo" y la formación y certificación de la dotación española de la fragata. "Cuando volvamos a la misión pactada con EEUU, continuaremos", ha sentenciado, dejando claro que España es "un socio serio y fiable". No obstante, añadió que sus Fuerzas Armadas sólo están vinculadas por los acuerdos de la UE y la OTAN, con lo que se desmarcaba de decisiones unilaterales de Estados Unidos.

De la misma manera, el ministro de Asuntos Exteriores en funciones y cabeza de lista del PSOE al Parlamento Europeo, Josep Borrell, ha pedido este martes "no tomarse a la tremenda" la decisión del Ministerio de Defensa de retirar a la fragata Méndez Núñez de una misión encabezada por Estados Unidos ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán. Para Borrell, "está claro que es una situación complicada la que vivimos en esas zonas del mundo, pero tampoco hay que tomárselo a la tremenda", ha considerado al ser preguntado por ello en un desayuno informativo.

Margarita Robles ha manifestado que España es un socio "seguro y fiable"

En la Base Naval de Rota hay en la actualidad, hay más de 2.800 militares de EEUU en la Base, con 2400 estadounidenses más de familiares y civiles. Alberga, los cuatro destructores norteamericanos que forman el escudo antimisiles de la OTAN. Hace un año, en una entrevista con el Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz saliente, cifraba en cerca de 450 millones de euros el impacto económico de la Base en las localidades colindantes de los salarios del personal, los contratos fijos de mantenimiento,... En alquileres se sobrepasan los 15 millones al año en la localidad, con una estrecha relación, y en la Bahía.

Pero además, alberga también una zona industrial, un lugar de 13.000 metros cuadrados repartidos en 168 parcelas, de las que Navantia ocupa 4.500 metros cuadrados. Se ha convertido en un cuarto astillero de la Bahía por los trabajos de mantenimiento de los destructores norteamericanos.

Navantia abrió en febrero de este año delegación en EEUU, al ser un mercado estratégico. Esta capacidad es precisamente la que ha llevado a la empresa naval a ser seleccionada por el Departamento de Defensa de EE.UU. para la posible construcción de 20 fragatas para la Armada estadounidense.

Ese mismo día recordaron que puede ser fundamental, a la hora de sacar adelante este proyecto, la relación que la empresa mantiene con las Fuerzas Armadas estadounidenses. "Llevamos el mantenimiento de los destructores que están en la base naval de Rota. En ese mantenimiento Navantia tiene ya un nivel de satisfacción del cliente muy alto", apuntaron entonces.

Arabia Saudí

A Borrell le preguntaron también los periodistas por el buque saudí que cargó el lunes en el Puerto de Santander y dijo que no lleva municiones ni material letal, sino exclusivamente armamento para una feria en Emiratos Árabes Unidos que luego deberá ser "repatriado o destruido". Según ha dicho, aparte de las corbetas que se están construyendo en Cádiz, Ferrol y Cartagena, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha autorizado ninguna operación de exportación de armas a Arabia Saudí, aunque no hay ninguna resolución de la ONU que lo prohíba.