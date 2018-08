Las retenciones en Algeciras marcan una intensa jornada de tráfico en toda la provincia

9:30. El cruce de los Pastore, en Algeciras, es ya un embudo en el que se agolpan los coches de los que pensaron que al emprender el camino temprano iban a evitar los atascos. La primera en la frente. Era el primer escollo de un día festivo que iba a dejar un reguero de retenciones en el tráfico entre Algeciras y Tarifa durante la mañana y al regreso de las playas por la tarde-noche.

Poco después del mediodía, en varios tramos de la N-340 la circulación no es que fuera lenta, es que estaba detenida. Llega entonces el peligroso momento de los arrepentidos, los que prefieren darse la vuelta incluso donde no está permitido para buscar un hueco en Getares o El Rinconcillo, aunque en esta última playa no quedaba hueco ayer para una sombrilla más. Pasa un coche de la Guardia Civil pendiente de que nadie haga la 'pirula', pero cuando desaparece resurgen los desertores del atasco aprovechando un claro para cambiar de dirección y desandar el camino recorrido. No está la cosa para desperdiciar un día de fiesta, una magnífica jornada de playa, metido en el coche con la cara como un palo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya había advertido de dos puntos negros, en los dos accesos de Algeciras, dentro de la lista de los más conflictivos de la provincia para el festivo y para el fin de semana que se avecina. Como se preveía, hubo colas en la A-7 desde el puente de Los Cortijillos hasta la altura de las Colinas, en Algeciras, y en la N-340 desde el cruce de Los Pastores hasta el puerto de El Bujeo. Nada que no sea plato diario en la zona durante el verano, solo que con más vehículos por el festivo. En esta última vía se instalaron los habituales conos por la tarde para permitir una mayor fluidez en el regreso desde las playas del litoral tarifeño, que los bañistas realiazaron de forma escalonada desde última hora de la tarde hasta bien entrada la noche.

De esta manera Algeciras adquirió un triste protagonismo en una jornada con mucha intensidad de tráfico en toda la provincia de Cádiz. También hubo retenciones de importancia durante todo el día tanto en el nudo de Tres Caminos (entre Chiclana y Puerto Real) como en todas las carreteras de salida de la Costa Noroeste.

El caso de Tres Caminos volvió a ser idéntico al de todos los domingos de este verano y de los anteriores, con retenciones prolongadas -en especial en dirección hacia Puerto Real- tanto al mediodía como a última hora.

La DGT prevé que el próximo fin de semana habrá retenciones mayores a las de ayer en la provincia de Cádiz.