Las renovables son "imparables"

Las energías renovables representan un 4% del mapa energético mundial y las proyecciones más optimistas apuntan a que en 2030 rondará el 12%. Pero las energías no convencionales o limpias son "imparables" y la única duda gira en torno a la velocidad en la que impondrán su ley, aunque la digitalización y el abaratamiento de costes que implica, unido al auge de la conciencia de la sostenibilidad frente al calentamiento global, contribuyen a acelerar su implantación en un sector en plena transformación, aunque salpicada de elementos disruptivos.

El director de operaciones de Naturgy -antes Gas Natural Fenosa-, Manuel Fernández Álvarez, ofreció ayer en el Museo del Enganche de Jerez la tercera de las ponencias del ciclo ITI_EX, dedicada a la eficiencia energética e innovación aplicada al Medio Ambiente, tema que abordó desde la disyuntiva sobre si se trata de un sector en transformación o en disrupción, una pregunta trampa según desveló durante su intervención. "Esta claro que hay disrupción -ruptura brusca con el modelo anterior-, pero el sector está en transformación", puntualizó el ponente, quien añadió que se trata de una "pregunta trampa, porque hay transformación con elementos disruptivos".

La tercera entrega del ciclo que organizan Andalucía Emprende y Grupo Joly, y que está dirigido a emprendedores, profesionales y otros agentes socio-económicos del territorio, contó con la participación de unas setenta personas, entre ellas la delegada territorial de Conocimiento y Empleo, Gema Pérez; la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el director gerente de la Agencia Andaluza de la Energía, Aquilino Alonso; la delegada territorial de Educación, Remedios Palma, así como responsables de la Confederación de Empresarios, las Cámaras de Comercio de Jerez y Cádiz y los sindicatos provinciales CCOO y UGT y directivos de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar .

El encuentro fue conducido por el periodista de Canal Sur Pablo Cosano, encargado también de presentar al ponente, ingeniero de Minas y uno de los mayores expertos en energía, con décadas de experiencia en empresas punteras del sector, en el ministerio de Industria y como consultor de la UE.

En su repaso a la escena actual del sector energético mundial, el Chief Operating Officer de Naturgy y responsable de las áreas de negocio de gas y electricidad de la compañía detalló que Estados Unidos, Europa y China llevan las riendas, si bien los países europeos, entre los que figura España, pierden fuelle por el encarecimiento del C02 (dióxido de carbono), una de las fuentes de energía limpia, además de un "handicap para la competitividad".

EEUU abandera el único cambio registrado en el panorama energético mundial al convertirse en exportador gracias a la tecnología del fracking -técnica para la extracción de petróleo y gas del subsuelo-, significó el ponente, no sin subrayar que aunque América, Europa y China tienen el mando, "China se come el mundo", toda vez que "dos tercios del aumento de la energía va a estar en Asia, que es el terreno de juego".

Según Fernández Álvarez, "China va a ser la gran protagonista en las dos próximas décadas", afirmación que sustentó con datos sobre el consumo de carbón en el gigante asiático, que equivale "a todo el consumo mundial de gas".

En cualquier caso, el responsable de Naturgy deslizó que "la guerra contra el calentamiento global se ha perdido y ahora hay que ver cuánto se va a calentar el mundo", pero es obvio que "vamos a tener un planeta peor" por el incumplimiento de los compromisos para la reducción de emisiones contaminantes. Y dentro de "los dirigentes y países que piensan que el desarrollo industrial está por encima de la sostenibilidad", Fernández citó a Donald Trump, que dejó clara su posición al asegurar en un tuit que "el calentamiento global es un cuento chino". Los tiros en el país asiático, sin embargo, van por otros derroteros y prueba de ellos es el lema del último congreso del Partido Comunista de China, celebrado bajo el mensaje que lanzó el presidente Xi Jinping acerca de que volverán a ver el cielo azul, libre de contaminación.

El impulso de las renovables lo lideran la energía eólica y la fotovoltaica (solar) por sus bajos costes frentes a los desorbitados de la energía nuclear. En España, por ejemplo, el megavatio de fotovoltaica "costaba hace ocho años 400 o 500 euros y ahora el coste es de 40 o 50 euros", dijo Fernández, quien puntualizó que la presión fiscal, la vía "fácil" a la que recurren los políticos porque "la recaudación va directa al bolsillo", también "resta competividad".

"No hay hueco para lo de antes, no se puede competir con innovación", apuntó el invitado al tercer Encuentro ITI_EX, para quien no hay duda del dominio futuro de las energías limpias en muchos aspectos de la vida cotidiana, en la que "cada casa será autónoma, ya que tendrá su placa para obtener luz, para el coche y para todo".

"Esto es imparable y veremos los cristales generadores de energía, los veo ahí en edificios públicos y en los hogares", apostilló Fernández en respuesta a una pregunta sobre si los centros públicos serán autosuficientes.

El ponente también se pronunció sobre la penalización al diésel por parte del Gobierno español, asunto en el que se mostró partidario de dar un mayor margen a los ciudadanos y a la industria para adaptarse. "Tiene que haber equidad en los impuestos y tiempo de reacción, porque si la vida media de un coche es de equis años, no puedes matarlo antes", indicó el responsable de Naturgy, no sin recordar que dentro de los compromisos de reducción de gases invernaderos "cada país tiene que usar sus herramientas".