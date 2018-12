Nueva reclamación vecinal para la mejora de la A-389

Al grito de “¡Obras ya!”, unas doscientas personas, según la Plataforma Ciudadana carretera Medina Paterna, han participado esta tarde en la protesta que se ha vivido en la salida de la localidad paternera en dirección a Arcos de la Frontera.

Con este corte autorizado por el Subdelegación del Gobierno en Cádiz de la A-389, se ha expresado el malestar de los vecinos de ambas poblaciones jandeñas, dada la peligrosidad de esta vía por la que transitan a diario unos 4.000 vehículos, la mayoría camiones de alto tonelaje que acceden a una cantera cercana.

Los nueve kilómetros que separan la rotonda de salida de Medina y la entrada de Paterna, se hace cada vez más peligrosa, dada su escasa anchura, sus curvas cerradas y los numerosos rasantes que no permiten la visibilidad suficiente para realizar adelantamientos.

A todo ello se une lo resbaladizo del asfaltado en caso de lluvia, lo que provoca numerosas salidas de vía o choques frontales. La peor parte se la llevan los vehículos pesados que apenas disponen de anchura para circular en sentidos opuestos.

Ante esta situación, y dadas las exigencias de este colectivo ciudadano, la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda, ha realizado mejoras asfálticas en la entrada y salida de Paterna, y está elaborando un estudio que propicie una reparación de todas las anomalías que presenta esta vía.

La portavoz de esta Plataforma Ciudadana, Verónica Ruiz, se mostraba satisfecha por el respaldo obtenido ayer. Así, exigía a la Junta que “se aceleren los plazos del proyecto y que la solución sea rápida, por lo que no van a permitir que sea a largo plazo”. En este sentido explicó que “la ciudadanía está muy enfadada y así lo han mostrado con la presencia de coches, camiones y tractores alrededor de donde estaban concentrados cortando la carretera”.

Verónica Ruiz, matizó que “el compromiso de la Junta sí les satisface, pero lamenta que los representantes de la Junta con los que se han reunido no se comprometa a que sea rápido y encima no está incluida esta obra en los presupuestos de la Consejería de Fomento, algo que no les convence”. En este sentido, explica Ruiz, que “sabemos que es un proceso lento y no queremos que sea lento”.

La portavoz de este colectivo apunta que “sabemos que con el movimiento ciudadano las administraciones siempre funcionan mucho más rápidas y queremos que ellos tengan claro que son muchísimos los afectados y que el compromiso tiene que ser rápido, no a largo plazo y que tarden varios años como otras veces se han comprometido”. Ya anuncian que esta no será la última movilización, “ya que la gente lo pide”, dijo.