¿No quieres multa? Pues toma dos

Roberto Gato lleva quince años veraneando en Conil y, por tanto, ha hecho en muchas ocasiones esta actividad cotidiana: tras la compra en el súper, detiene su automóvil ante la casa que ocupa la familia durante las vacaciones, en el Camino de la Fontanilla, y descarga las garrafas de agua, las bolsas con la comida... Dice que no tarda ni cinco minutos. Luego arranca y se lleva el coche a la plaza de garaje que tiene alquilada. Allí lo aparca.

El pasado miércoles, 15 de agosto, estaba el hombre enfrascado en esa operación. Al regresar al automóvil para terminar de meter la compra en casa, se topó con un policía local. Quite usted el coche de aquí, que puede provocar un accidente, le dijo el agente. Sí señor, ahora mismo; sólo me queda un viaje.

El turista asegura que estaba en un bar a la hora señalada por los agentes en la sanción

Roberto explica que a partir de ese momento, la conversación se torció, que el policía le habló con brusquedad. Que le dijo algo así como que o quitaba el coche o se lo llevaba la grúa; que si traía compra, que aparcase en la playa y la acercase andando hasta la casa. En fin, que optó por retirar el automóvil y entonces vio el papel: le habían puesto una multa. 100 euros por ocupar un carril de circulación. 200 si el pago no se efectúa en un plazo señalado.

Como consideraba que era una multa injusta y también que el agente había sido desconsiderado con él, Roberto se fue a la Jefatura de la Policía Local. Dice que estaba allí explicando lo ocurrido, que le estaban atendiendo bien, y que llegaron los policías que le habían multado. Que entonces, sin más, sin mediar palabra, uno de ellos le pidió su permiso de conducir y al poco le entregó un papel. ¿Va usted a firmar? No, no firmo.

Enfadado, molesto, Roberto regresó a su casa. Y allí cayó en la cuenta de que ese segundo papel no era, como pensaba, una especie de reiteración de la multa que le habían puesto poco antes. Era una segunda multa. Otros 100 euros. O 200 si no se abona pronto. Esta vez la sanción le correspondía, según consta en el boletín, por no respetar una marca longitudinal. En el mismo lugar que la anterior: en el Camino de la Fontanilla.

Roberto no salía de su asombro. Miró y remiró el papel. Efectivamente, allí constaba que había cometido otra infracción de tráfico. Pero a las 16.10. Esto es, en una hora anterior a la que había derivado en la multa frente a la casa. Comprobó el otro boletín: en la sanción "por ocupar un carril de circulación" cuando estaba descargando la compra figuraba la hora: las 17:48.

Eran las 18.30 horas, más o menos, señala Roberto, cuando los policías le entregaron la segunda multa en la Jefatura de la Policía Local. "Se la inventaron. Es una falsedad", afirma rotundo. Asegura que a la hora que indica el boletín, a las cuatro de la tarde, él y su esposa se encontraban precisamente en un bar tomando unos cafés. Aporta un tique de la consumición: dos cafés en el Parque de la Atalaya, a las 16.04 horas.

Roberto, indignado, acudió de nuevo a la Jefatura de la Policía Local. Pero no consiguió hablar con el jefe de los agentes. De modo que se dirigió al Ayuntamiento, donde lo atendió ("muy amablemente", afirma y reitera) la secretaria del alcalde.

Tras una citación, ayer mismo Roberto y su esposa fueron recibidos por el concejal de Policía de Conil, Manuel Vicente Alba, y por el jefe de la Policía Local. Ambos escucharon su historia, tomaron nota de lo sucedido, de la versión del sancionado sobre lo ocurrido.

"El jefe de la Policía dijo que investigaría esto", dice Roberto. Añade que también ellos fueron muy amables.

Este periódico recabó ayer una declaración o un comentario o una versión del Ayuntamiento de Conil sobre lo relatado por el turista, por el ciudadano que piensa que ha sido injustamente multado, que siente que ha sido objeto de un abuso de autoridad.

Una portavoz dijo que, efectivamente, tras tener noticia de que había una reclamación, el concejal de Policía y el jefe de la Policía Local se habían reunido con el turista, que éste les trasladó todas sus quejas y que ahora "tomarán las medidas que correspondan y estudiarán lo sucedido".

"No vamos a hacer ninguna declaración al respecto ya que consideramos que no podemos cuestionar por estas vías el trabajo realizado por los policías locales", explicó. "Si este ciudadano", añadió, "considera realizar alguna gestión más, pensamos que debe ser por vía judicial y no a través de la prensa".