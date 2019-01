Mis queridos herederos

El impuesto de sucesiones es estatal pero sus competencias están cedidas a las autonomías. Unas, como Madrid, apenas lo aplican, en una decisión de la ex presidenta Esperanza Aguirre, y otras, como Asturias, con gobierno socialista, lo mantienen y lo mantienen alto, ya que la exención es para familiares directos está fijado en 300.000 euros. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere blindar el impuesto con un tipo mínimo estatal fijo porque los socialistas siempre han defendido que las campañas conservadoras contra el impuesto se basaban en “mitos”. Incluso la Consejería de Hacienda llegó a lanzar un simulador para demostrar a la población que, en la mayoría de los casos, no tendrían que pagar nada por recibir una herencia.

La batalla ideológica está servida. Si hay algo en lo que no tienen conflicto Vox, PP y Ciudadanos es en eliminar este impuesto. Nada más conocerse los resultados d el 2 de diciembre Vox no habló ni de inmigración ni de violencia de género. Santiago Abascal dijo que no pondría objeción al cambio y sólo mencionó una cosa: “Exigiremos la eliminación del impuesto de sucesiones”. Está en el acuerdo de Ciudadanos y PP y en el de Vox y PP.

Los datos de la OCDE avalan la reflexión de Ortiz. En Andalucía un tercio de la población percibe herencias de algún tipo y sus montantes son superiores a los de la media de los países desarrollados. La herencia media de una familia no considerada rica, es decir, una economía que se mueve por ingresos inferiores a a los 50.000 euros al año, es de 42.000 euros, lo que dividido entre hermanos es nada. Por esas herencias no hay que pagar nada.

Dándose estos casos, Ortiz reconoce que son muchos más aquellos en los que “se pleitea entre hermanos. Las herencias en dividen familias. Ser testigo de eso una parte muy desagradable de este trabajo”. Hay herederos que no han hecho absolutamente nada para llevarse el beneficio del trabajo o lo que sea de los padres, mientras que hay herederos que se dejan la piel por sus padres cuando están desprotegidos. La herencia es una injusticia por sí misma. Todos conocemos familias que, de hecho, no merecerían, del primer heredero al último, ni un céntimo del patrimonio de sus padres. El derecho adquirido de los golpes de pecho a veces sonroja.

En 2017, antes de la reforma del impuesto de sucesiones, en Andalucía hubo 8.400 renuncias a herencias, más de mil en la provincia, según los datos del Consejo General del Notariado, que aún no ha sacado las cifras de 2018. Esto supone un 14% del total de los herederos, aunque el porcentaje de renuncia sobre lo heredado es mucho menor. Diez años atrás, en 2007, las renuncias en la región no llegaron al millar.

Si con el anterior impuesto estaban exentos de pago el 93% de las herencias a familiares directos, con esta reforma lo estarían más del 99%. Ese 6% de diferencia supone, por sí mismo, un agravio comparativo. Ese 6% que pagó en 2017 y en el 2018 no pagó supone un diferencial notable, ya que de lo que hablamos es de herencias muy altas, pero que en muchas ocasiones son herencias de inmuebles. En esos casos en 2017 hubo quien tuvo que pedir préstamos a los bancos para no perder las propiedades. Si el padre o la madre hubiera vivido unos meses, los que tuvieron que pedir al banco en 2017 (muy pocos) no lo hubieran tenido que pedir en 2018. Pero hablamos de excepciones. Las herencias normales a familiares directos, las del 93% de los andaluces, nunca han pagado.

Tres herencias sonadas: la duquesa de Alba, la duquesa roja y la hija natural del ganadero

La mayor herencia de Andalucía gestionada en los últimos años ha sido la de la duquesa de Alba, que tenía que repartir un patrimonio valorado en 3.000 millones de euros. La jugada de los hijos, que convencieron a la madre para donaciones en vida realizadas por los más caros abogados, permitió que por semejante fortuna y consiguiendo que el testamento figurara en buena parte como tributación madrileña se liquidara el impuesto de sucesiones por ocho millones de euros. Todo ello fue explicado por su hijo más mediático, Cayetano Martínez de Irujo, en un porgrama de Antena 3 que trataba, precisamente, sobre el impuesto de sucesiones en Andalucía. En ese mismo programa el autor del libro “Hasta que la herencia nos separe”, Jesús Salgado, reconocía que el impuesto andaluz no era un impuesto para los ricos: “Los ricos saben cómo asesorarse”.

He aquí una herencia que acabó en los tribunales. La duquesa de Medina Sidonia no tenía un especial apego a sus tgres hijos, pero sí a la mujer a la que había unido su vida en Sanlúcar, Liliane Dahlman. De fondo, además, el mayor archivo documental de Europa, valorado en 28 millones. Los hijos lograron que un juez les diera la razón y considerara que su madre había creado una fundación con el fin de desviar parte de la herencia y que ésta fuera a parar a la mujer a la que amaba, Liliane. Según el juez, la duquesa había regalado 56 millones de euros del patrimonio familiar para que éste no fuera a los hijos. Era la cantidad que, en parte, había que devolver a los hijos, pese a que parecía claro que su madre no consideraba que ellos lo merecieran. El juez entendió que la duquesa no era quién para retraer de la familia el patrimonio amasado, fuera de la manera que fuera, por 26 generaciones.

La tan prestigiada sangre a veces no lo es tanto. Ana Rosario Reguera servía en la finca de los ganaderos Benítez-Cubero y de ella se encaprichó José, el hijo del patriarca. De la relación, Ana Rosario se preñó y en cuanto la familia tomó noticia fue despedida. Ana Rosario regresó a su pueblo de El coronil y allí nació Sofía, la hija natural de José Benítez-Cubero y Cañete de Beca. El Tribunal Supremo reconoció este hecho en una sentencia en el año 2016 y Sofía, a los 64 años, casada con un jornalero y con un pequeño negocio de ropa, se convirtió en millonaria. Había heredado del padre al que nunca había conocido. El terrateniente murió joven y no dejó testam,ento, por lo que a Sofía le correspondían 12 millones de euros. Al ser anterior a la reforma del impuesto de donaciones, tuvo que pagar a la Hacienda andaluza su parte correspondiente. Naturalmente, no le importó pagar.