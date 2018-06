El pueblo deja a elección de los vecinos el nombre de un parque

El equipo de gobierno de IU ha lanzado una encuesta para elegir el nombre del nuevo parque de ocio del polígono industrial Cantarranas. La encuesta surge por iniciativa del Consejo del Carnaval donde se acordó nombrar a este nuevo parque con un nombre relacionado con el carnaval local, la fiesta más importante.

Esta propuesta no sólo atiende a una petición del Consejo sino al "olvido institucional ya que no se concibe cómo Bornos siendo uno de los pueblos carnavaleros por antonomasia, con la declaración de su Fiesta de Interés Turístico de Andalucía, no tenga ninguno de sus parques, plazas, o calles con nombres relacionados con el Carnaval en nuestro pueblo", afirmó el delegado de Participación Ciudadana, Raúl Sánchez, quien se mostró muy ilusionado con la propuesta y con que el pueblo vaya a contar en breve con un parque dedicado a su mayor fiesta.

Las votaciones comenzaron ya hace tres días. Y se puede votar hasta el miércoles 27 de junio a través de la página web www.bornos.es en el siguiente enlace https://www.bornos.es/encuesta-para-nombre-de-nuevo-parque.

Los nombres que pueden votarse son: Entre pito, caja y bombo; Bornos, la cuna del Carnaval; Domingo de piñata; Pito de caña; Pasacalle; Oh Bornos eh; Papelillos; Ensalada de cebolla y pepino; Redoblante; Barrica y Murga de Bornos.

Desde la Delegación de Participación del Ayuntamiento se impulsa el proceso a través del Consejo del Carnaval, que es uno de los órganos participativos constituidos en este mandato.