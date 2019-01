Una profesora pierde una plaza en su provincia por un error en Cádiz

Un error en la Delegación de Educación de Cádiz ha provocado que una profesora de Secundaria pierda una plaza vacante durante todo el año en un instituto de la provincia de Málaga cercano a su casa.

Clara Torres Rodríguez es del pueblo malagueño de Alameda. Es profesora interina de Inglés de Secundaria y aprobó las oposiciones en 2018. Cuenta que el pasado 27 de septiembre, le llamaron para trabajar en el IES Las Viñas, en Mollina (Málaga) –"a 14 kilómetros de mi casa", precisa–, para una sustitución a largo plazo.

El 21 de diciembre, último día de clase antes de las vacaciones de Navidad, se incorporó la profesora titular, que se jubiló el 23 de diciembre, "con tan mala suerte que al haber un día por medio, no me podían dar la continuidad y me devolvieron a la bolsa. En el centro pidieron mi continuidad, pero en la Delegación de Educación dijeron que no era posible", relata Clara Torres.

Estando en la bolsa, le llamaron de la Delegación de Educación de Cádiz para ofrecerle una vacante en el IES Virgen de la Esperanza de La Línea de la Concepción. "Me personé en el centro y la directora me dijo que no habían pedido ningún profesor de inglés, que había sido un error de la Junta", manifiesta la joven, quien lamenta que al haber acudido al instituto de La Línea, la sacaron de la bolsa "y en el resto de provincias siguieron llamando a gente que estaba detrás mía. Cuando me devolvieron a la bolsa, ya habían llamado a otra persona para cubrir el puesto de Mollina". Así, se queja de que ella "podía haber optado a seguir en Mollina, que era lo que yo quería, pero por este error de la Delegación de Cádiz, he perdido la oportunidad y ahora está allí una persona que está detrás mía en la bolsa. He pasado de poder optar a un puesto vacante durante todo el año con el verano pagado a una sustitución de 15 días en Estepona, que es lo que me han ofrecido. Es una vergüenza. Me he tenido que mudar a Estepona para 15 días, cuando antes estaba al lado de casa. También ha supuesto un gasto el ir hasta Cádiz, y todo este asunto me ha creado mucho estrés y ansiedad. Me está afectando a la salud".

Afirma que va a ir a la Consejería de Educación para poner una reclamación dirigida a la Delegación de Cádiz y va a interponer una denuncia la próxima semana para que le devuelvan el puesto de Mollina. Además, va a recoger firmas en este pueblo malagueño para volver al IES Las Viñas. Asegura que cuenta con el apoyo de los alcaldes de Mollina y Alameda, "que han hecho un escrito dirigido al jefe de Recursos Humanos de la Consejería de Educación. Y el director del centro también va a hacer un escrito". Su intención es "que me devuelvan a Mollina porque me pertenece".